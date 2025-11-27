Η αναταραχή που προκάλεσε το «αντάρτικο» των «γαλάζιων» δημάρχων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη φαίνεται πως έχει σημάνει συναγερμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη ότι η δυσφορία στους κόλπους της αυτοδιοίκησης μπορεί να εξελιχθεί σε οργανωμένη αμφισβήτηση, έχει επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο επαφών με δημάρχους που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία.

Από τις 8 Νοεμβρίου έως σήμερα, οι συναντήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, άλλοτε στην Πειραιώς και άλλοτε στα γραφεία της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Το κλίμα ανησυχίας είναι εμφανές, καθώς τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην ηγεσία της ΚΕΔΕ αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις αντιδράσεις, ενόψει και της κρίσιμης συζήτησης για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον εκλογικό νόμο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι συναντήσεις

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, η πρώτη συνάντηση έγινε τρεις ημέρες μετά το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, η δεύτερη την Τετάρτη (19/11), στην Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων με τα κόμματα, και η τρίτη, το βράδυ της Τρίτης (25/11), ενώ προγραμματίζεται άλλη μία, για το απόγευμα της 16ης Δεκεμβρίου, παραμονή της γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ, για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλες τις συναντήσεις «παρελαύνουν» υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος, όπως ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βασίλης Σπανάκης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ο γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων, πρώην δήμαρχος Π. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης. Σε μία απ’ αυτές ήταν και ο γραμματέας Οργανωτικού και αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κονταδάκης.

Τι φοβούνται στο Μαξίμου;

Η τέταρτη συνάντηση – αν μέχρι τότε δε μεσολαβήσει άλλη – στις 16 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε το βράδυ της Τρίτης, να γίνει στην Πειραιώς, παρουσία και των 348 εκλεκτόρων (σ.σ. οι ψήφοι που πήρε στις τελευταίες αρχαιρεσίες της ΚΕΔΕ η παράταξη, με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο, Λάζαρο Κυρίζογλου). «Τι συμβαίνει; Έχουν αρχίσει να φοβούνται στην κυβέρνηση ότι ακόμη και οι «δικοί τους», «γαλάζιοι» δήμαρχοι, τους αμφισβητούν; Μήπως, την ίδια ανησυχία έχει αρχίσει να νιώθει και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και γι’ αυτό αποζητά την “ομπρέλα” του κυβερνώντος κόμματος;», διερωτάται ο ΒΗΜΑτοδότης.

Διότι και στις τρεις συναντήσεις που έγιναν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δε διημείφθη κάτι ουσιαστικό και διαφορετικό απ’ αυτά που είναι ήδη γνωστά.