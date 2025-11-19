Σε τεταμένη ατμόσφαιρα, με κατηγορίες και υπονοούμενα που εκτοξεύονταν ένθεν κι ένθεν, συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης, εκτάκτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το κλίμα συνεχίζει να είναι έντονο μετά το επεισοδιακό συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, καθώς υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ ακόμη και μελών του προεδρείου της Ένωσης για τον χειρισμό ζωτικών ζητημάτων της Αυτοδιοίκησης.

Χαρακτηριστική της σημερινής (19/11) έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ήταν η «έκρηξη» του α’ αντιπροέδρου, δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ένωσης, Λάζαρο Κυρίζογλου, τον κατηγόρησε ότι λαμβάνει μόνος του αποφάσεις που αφορούν το σύνολο των δημάρχων. Αφορμή αποτέλεσε η ανάκληση χρηματοδότησης ύψους 330.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο σε περίπου 40 Δήμους της χώρας για την ανάπτυξη εργαλείων προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

«Γιατί παίρνετε αποφάσεις μόνος σας;»

«Με επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος στο Πράσινο Ταμείο στις 23 Οκτωβρίου, η ΚΕΔΕ και περίπου 40 Δήμοι της χώρας βγάλαμε τον εαυτό μας έξω από μία χρηματοδότηση που είχαμε εξασφαλίσει, ύψους 330.000 ευρώ, για την κλιματική αλλαγή, η οποία είχε επιτευχθεί με τα χίλια προβλήματα. Αντί να πάμε να υπογράψουμε τη σύμβαση για να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε 50 Δήμους της χώρας, πηγαίνουμε στις 23 Οκτωβρίου στον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου. Ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα να “πετάξουν” 330.000 του Πράσινου Ταμείου. Πρόκειται για ιστορία που ξεκίνησε το 2021. Επ’ αυτού θέλω να ξέρω με ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η απόφαση και γιατί δεν ήταν απόφαση συλλογικού οργάνου. Δεν μπορεί η ΚΕΔΕ να πετά 330.000 ευρώ των Δήμων στον κάλαθο των αχρήστων. Να μου απαντήσετε για ποιον λόγο παίρνετε αποφάσεις που αφορούν το σύνολο της ΚΕΔΕ μόνος σας», ρώτησε ο κ. Κωνσταντέλλος τον πρόεδρο της Ενωσης.

Ο κ. Κυρίζογλου απάντησε καταρχάς ότι δεν ήταν απόφαση δική του αλλά του Πράσινου Ταμείου όταν απευθύνθηκε σε αυτό ζητώντας διευκρινήσεις, και κατηγόρησε τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι «κάνει άγονη αντιπαράθεση» και «παραχαράσσει τα λεγόμενά του».

«Στην επιστολή σου προς το Πράσινο Ταμείο δεν κάνεις ερώτηση, αλλά τοποθέτηση. “Σκοτώνεις” 330.000;», επέμεινε ο κ. Κωνσταντέλλος με τον κ. Κυρίζογλου να του απαντά: «Και τα σκοτώνω και δεν τα δέχομαι αν τα παραδοτέα δεν είναι συγκεκριμένα».

«Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να αποφασίζεις μόνος σου», σχολίασε ο κ. Κωνσταντέλλος.

Στο μεταξύ, το ΔΣ συμφώνησε (κατά πλειοψηφία) στην ανάκληση απόφασης προηγούμενης συνεδρίασης που αφορούσε στον τρόπο κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης των 105 εκατ. ευρώ, μετά τις έντονες αντιδράσεις δημάρχων από μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς, Δήμους.

«Για την απόφαση που πήραμε στο προηγούμενο ΔΣ μίλησα με Δούκα (σ.σ. δήμαρχος Αθηναίων) και Πελετίδη (σ.σ. δήμαρχος Πατρέων). Δημιουργήθηκε μεγάλος θόρυβος. Γι’ αυτό το λόγο συγκάλεσα εκτάκτως ΔΣ για να ανακληθεί και να γίνει η κατανομή με κριτήρια ΚΑΠ (σ.σ. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), αφού έλαβα υπόψιν και τους επικεφαλής των παρατάξεων, στο πλαίσιο της ενότητας. Οι 54 αστικοί Δήμοι, παρότι αντιμετωπίζουν και αυτοί αυξημένα κόστη, δεν έλαβαν επιπλέον πόρους – μια συνειδητή πράξη αλληλεγγύης από πλευράς ΚΕΔΕ. Το μοντέλο αυτό παραμένει σταθερό και δεν αμφισβητείται. Η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τα οικονομικά στελέχη και την επιτροπή Οικονομικών πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα χρήματα να διατίθενται σύμφωνα με το οικονομικό κόστος κάθε Δήμου», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

«Δεν λειτουργούμε ως κλεφτοκοτάδες»

Υπέρ της ανάκλησης της συγκεκριμένης απόφασης τάχθηκε ο κ. Κωνσταντέλλος, ο οποίος ήταν ο μόνος που είχε διαφοροποιηθεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Το τελευταίο δεκαήμερο έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας με τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων από την περιφέρεια. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες συναδέλφων από τα αστικά κέντρα που λένε “εμάς γιατί δεν μας ρωτάτε;”. Η απόφαση που πήραμε στο προηγούμενο ΔΣ μας χώρισε απελπιστικά. Μας χώρισε σε δύο και τρεις κατηγορίες. Δικαίως τη διορθώνουμε και είναι μια απόφαση που γενναία πήρε στην πλάτη του ο Λάζαρος Κυρίζογλου. Δεν θέλω να είμαι ούτε άδικος, ούτε ισοπεδωτικός. Διορθώνουμε μία απόφαση που ήταν λάθος στη μεθοδολογία λήψης. Μπήκαμε στη λογική να δώσουμε στους συναδέλφους μας των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων ότι εδώ λειτουργούμε ως κλεφτοκοτάδες. Δεν λειτουργούμε ως κλεφτοκοτάδες».

Τη διαφωνία του με τη θέση της πλειοψηφίας να ανακαλέσει την απόφαση για τον τρόπο κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης ύψους 105 εκατ. ευρώ μεταξύ των Δήμων, εξέφρασε ο δήμαρχος Αγρινίου και β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον μελών του προεδρείου της Ένωσης, αλλά και «γαλάζιων» δημάρχων. Μάλιστα, άφησε υπονοούμενα για «οργανωμένη κινητοποίηση» από τους μικρούς Δήμους.

«Πανικόβλητες οι ανακλήσεις αποφάσεων»

«Στεναχωρήθηκα πολύ στο συνέδριο. Συνεχίζω να στεναχωριέμαι. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει σε όλη την αυτοδιοικητική μου διαδρομή να κινούμαι με σοβαρότητα και με αίσθημα δικαίου. Όχι κάνοντας προσωπικές στρατηγικές και κρύβοντας τα ζητήματα κάτω από το τραπέζι. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι παραπέμπουμε το πρόβλημα στις καλένδες. Να το συζητήσουμε, να πάμε σε συνέδρια, να, να, να… Αν πραγματικά η ΚΕΔΕ πίστευε ότι η αρχή της αλληλεγγύης υπηρετείται με συνεχείς υποχωρήσεις, θα είχε το θάρρος να το δηλώσει ευθέως. Όχι να κρύβεται πίσω από έκτακτα ΔΣ και πανικόβλητες ανακλήσεις αποφάσεων», είπε ο κ. Παπαναστασίου, και συνέχισε: «Η ξαφνική μεταστροφή που παρουσιάζεται ως πράξη ενότητας, μόνο ως αποτέλεσμα πιέσεων και εσωτερικών ισορροπιών μοιάζει. Όχι ως ώριμη στάση. Και όταν οι αντιδράσεις των μικρών Δήμων εμφανίζονται ως απόλυτα συγχρονισμένες, δύσκολα πείθεται κανείς ότι πρόκειται για αυθόρμητη αγανάκτηση και όχι για οργανωμένη κινητοποίηση».