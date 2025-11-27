ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Στις 10 Μαρτίου του 2004, ο Κώστας Καραμανλής, μετά τη νίκη του στις εκλογές, αναλαμβάνει πρωθυπουργός, αλλά και υπουργός Πολιτισμού. Το υπουργείο του το παραδίδει ο απερχόμενος υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 22 χρόνια, για να υπάρξει κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ανδρών. Την 8η Δεκεμβρίου, οι δύο πολιτικοί θα βρεθούν και θα μιλήσουν σε εκδήλωση, στον Πολιτιστικό Χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, με θέμα «Η κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Ασφαλώς, κανείς δε θυμάται τι είχαν πει στις ομιλίες τους κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής, το 2004, αλλά κάτι μου λέει ότι αυτά που θα πουν τον άλλο μήνα, θα προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ίσως κάποιοι να τα θυμούνται για καιρό. Γι’ αυτό άλλωστε στο Μέγαρο Μαξίμου, ήδη άρχισαν, αφ’ ενός μεν να προσπαθούν να μάθουν τι θα λεχθεί, αφ’ ετέρου να υποβαθμίσουν από τώρα όσα θα πουν οι δύο πολύπειροι πολιτικοί, έστω κι αν δεν ξέρουν τι ακριβώς θα είναι αυτά. *** Εάν θέλετε να εντρυφήσετε στην ιστορία της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αναμφίβολα το ενδεδειγμένο ανάγνωσμα είναι «Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» του Εδουάρδου Γίββωνος, όπως τον έλεγαν οι παλαιότεροι. Αν όμως δεν έχετε τον χρόνο να διαβάσετε τις 3.928 σελίδες του ογκώδους έργου, συνιστώ ανεπιφύλακτα το βιβλίο «Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση», του αγαπημένου συγγραφέα της στήλης. Στις 29 του μηνός, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει το νέο του ιστορικό σύγγραμμα στην σειρά «Απλά μαθήματα ιστορίας». Διαβάζοντας μόνον 500 σελίδες, στις οποίες ο συγγραφέας τα εξηγεί απλά, θα ενημερωθείτε, όχι μόνον για τη πτώση, αλλά και για το prequel, την προηγηθείσα άνοδο, για την οποία δε θα μάθετε σχεδόν τίποτα από τον Gibbon. Η στήλη εύχεται από καρδιάς «καλοτάξιδο». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Kυβερνητικό «μασάζ» «γαλάζιων» δημάρχων

Η ανησυχία της κυβέρνησης, μετά το «αντάρτικο» πολλών «γαλάζιων» δημάρχων, που εκδηλώθηκε στο επεισοδιακό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Αλεξανδρούπολη, είναι έκδηλη. Πώς αλλιώς μπορούν να ερμηνευθούν οι αλλεπάλληλες συναντήσεις – τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα – με κυβερνητικά στελέχη, δημάρχων που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και έχουν εκλεγεί στα αρμόδια όργανα της ΚΕΔΕ ή στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ);

Από τις 8 Νοεμβρίου – τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης – και μετά, έχουν γίνει ήδη τρεις συναντήσεις, τόσο στην Πειραιώς, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όσο και σε αυτά της ΚΕΔΕ, στο κέντρο της Αθήνας.

***

Ο ειδικός ρόλος υπουργών

Η πρώτη συνάντηση έγινε τρεις ημέρες μετά το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, η δεύτερη την Τετάρτη (19/11), στην Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων με τα κόμματα, και η τρίτη, το βράδυ της Τρίτης (25/11), ενώ προγραμματίζεται άλλη μία, για το απόγευμα της 16ης Δεκεμβρίου, παραμονή της γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ, για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλες τις συναντήσεις «παρελαύνουν» υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος, όπως ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βασίλης Σπανάκης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ο γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων, πρώην δήμαρχος Π. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης. Σε μία απ’ αυτές ήταν και ο γραμματέας Οργανωτικού και αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κονταδάκης.

***

Τι φοβούνται στο Μαξίμου; Η τέταρτη συνάντηση – αν μέχρι τότε δε μεσολαβήσει άλλη – στις 16 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε το βράδυ της Τρίτης, να γίνει στην Πειραιώς, παρουσία και των 348 εκλεκτόρων (σ.σ. οι ψήφοι που πήρε στις τελευταίες αρχαιρεσίες της ΚΕΔΕ η παράταξη, με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο, Λάζαρο Κυρίζογλου). Τι συμβαίνει; Έχουν αρχίσει να φοβούνται στην κυβέρνηση ότι ακόμη και οι «δικοί τους», «γαλάζιοι» δήμαρχοι, τους αμφισβητούν; Μήπως, την ίδια ανησυχία έχει αρχίσει να νιώθει και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και γι’ αυτό αποζητά την «ομπρέλα» του κυβερνώντος κόμματος; Διότι και στις τρεις συναντήσεις που έγιναν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δε διημείφθη κάτι ουσιαστικό και διαφορετικό απ’ αυτά που είναι ήδη γνωστά. Πάντως, ακούω πολλές μουρμούρες για τον Κώδικα και τον νέο εκλογικό νόμο.

***

Το Σεράφειο, ο Αμαζόνιος και η «σκιά» του Τσίπρα

Δεν είναι το κλίμα, είναι ο Τσίπρας! Αυτό ψιθυριζόταν στα πηγαδάκια της εκδήλωσης, που διοργάνωσε ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη, στο Σεράφειο, με αφορμή την COP30. Η συγκέντρωση των παλιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα, με πρωταγωνιστές τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, επιβεβαίωσε αυτό που όλοι ξέρουν: Η μεθοδευμένη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» και ο πυροκροτητής του χώρου.

Ποιοι έλειπαν; Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έστειλε μήνυμα (μαγνητοσκοπημένο, για να μη χαλάσει η αυτόνομη πορεία του). Η απουσία του σχολιάστηκε έντονα: «Φοβάται μη στείλει λάθος μήνυμα στους ψηφοφόρους του… ή μήπως στους εσωκομματικούς του αντιπάλους;», ρώτησε κακεντρεχώς ένας παλαιός γνώριμος. Άλλος αντέτεινε με νόημα: «Αν ήταν εδώ, θα έδειχνε ότι μόνο αυτός μπορεί να συνενώσει τα κατακερματισμένα κομμάτια… ίσως αυτό να τον φόβισε περισσότερο».

***

Η κοινή παραδοχή των τριών

Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας, με την «Ιθάκη» του ανά χείρας, έστειλε τα μηνύματά του: Όχι άλλα «παλιά διαβατήρια» για όσες και όσους ταυτίζονται με τη «νέα εποχή» που οραματίζεται. Παρά την άρνηση του Χαρίτση να δεχτεί το «δαχτυλίδι» από τον Τσίπρα, ο ίδιος μάλλον βρίσκεται στους υπολογισμούς του πρώην πρωθυπουργού. Το ίδιο και ο ευπρεπής Φάμελλος, ο οποίος με μετριοπάθεια προσπάθησε να ανακόψει τις αυξανόμενες διαλυτικές τάσεις στο κόμμα. Στο κάδρο και οι αριστερές συνιστώσες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως ο Χάρης Δούκας, που υποστηρίζει έναν «καθαρό διάλογο με τις προοδευτικές και κοινωνικές δυνάμεις, που θέλουν μεγάλες αλλαγές για τη χώρα».

Στην εκδήλωση του «Κόσμος» ήταν η κοινή παραδοχή των τριών, Φάμελλου, Δούκα και Χαρίτση, οι οποίοι επανέλαβαν ο καθένας με τον δικό τους τρόπο ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν, πως καμία μεμονωμένη φωνή δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της πολιτικής αναγέννησης και ότι το τοπίο απαιτεί ευρύτερες συνθέσεις. Το θέμα, βέβαια, είναι ποιος θα ηγηθεί.

***

Ουδέν νεώτερον

Το συμπέρασμα; Ουδέν νεώτερον από το κεντροαριστερό μέτωπο μέχρι να αποφασίσει ο Τσίπρας να βγει από τη «σκιά». Μέχρι τότε, η αργοκίνητη «βελόνα» του ΠαΣοΚ θα συνεχίσει να προκαλεί πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ποιοι ήταν στην εκδήλωση; Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Γιαννούλης, Νίκος Παππάς, Γιώργος Καραμέρος, Ρένα Δούρου, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Τρύφων Αλεξιάδης, Στέργιος Καλπάκης, Ράνια Σβίγγου, Νίκος Μπίστης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου, Διονύσης Τεμπονέρας, Λούκα Κατσέλη, Νίκος Φίλης.

***

«Καπνός» ο Καπνισάκης

Δεν έπεσα από τα σύννεφα διαβάζοντας ότι ο Στέφανος Κασσελάκης διόρισε νέα διευθύντρια του γραφείου του την ανεξάρτητη βουλευτή Ραλλία Χρηστίδου. Από καιρό κυκλοφορούσε η φήμη της αντικατάστασης Καπνισάκη από τον νευραλγκό αυτόν ρόλο. Επίσης, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανήκε εξ αρχής στον στενό πυρήνα του ομογενούς πολιτικού και ήταν από τα στελέχη εκείνα που τον ακολούθησαν με γοργά βήματα από την έξοδο της Κουμουνδούρου στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Άρα ήταν πρώτη επιλαχούσα για τη θέση. Ότι πάντως στη σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του κόμματος δεν έκανε νύξη στον Κρητικό δικηγόρο, με αιφνιδίασε. Έτσι, για τα μάτια του κόσμου, βρε παιδί μου, και την αμέριστη συμπαράσταση του αυτούς τους σχεδόν 30 μήνες, μια αναφορά θα άρμοζε στην περίσταση. Ο Κασσελάκης προτίμησε απλώς να καλωσορίσει τη Χρηστίδου «σε αυτό το νέο καθήκον» της.

***

Η υπερδραστηριότητα του τουρκικού προξενείου Κινητικότητα καταγράφεται ξανά στο εσωτερικό της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, με το κυρίαρχο τουρκεγενές στοιχείο να αναλαμβάνει δημόσιες πρωτοβουλίες, προφανώς υπό την καθοδήγηση του υπερδραστήριου τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής. Αφορμή αυτή τη φορά ήταν μια γενικόλογη αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στη Βουλή, περί ενίσχυσης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Προφανώς, ουδείς πιστεύει ότι το κράτος δικαίου στη χώρα διάγει λαμπρές ημέρες, όμως η ανακοίνωση της αποκαλούμενης «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης» θυμίζει ότι η Άγκυρα δεν αφήνει ευκαιρία να πάει χαμένη όταν είναι να διεθνοποιήσει ζήτημα «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη.

***

Τα καρφιά του «σαμαρικού» Κατσανιώτη

Η κριτική ανάμεσα σε «γαλάζια» στελέχη έχει πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαϊας, που συνδέεται στενά με τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», στην Παθολογική Κλινική / Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών», έριξε τα «καρφιά» του.

«Η πολιτεία άργησε», είπε για να συνεχίσει λέγοντας ότι δε γίνεται οι δωρεές να είναι «ο μόνος τρόπος να λειτουργεί η υγεία» και πως η νέα Μονάδα απαιτεί γιατρούς και διοικητικό προσωπικό.

***

Η αγανάκτηση του Μπιμπίλα Αγανάκτησε πια ο Σπύρος Μπιμπίλας να ακούει ότι είναι… διορισμένος. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το γάντι απέναντι στον υπουργό Υγείας, λέγοντας, μεταξύ άλλων, χθες στη Βουλή, ότι «δεν επέλεξε πέντε άνεργους για να έχει εδώ». «Είμαστε ενεργότατοι. Δεν μπορεί κανείς να με αποκαλεί άνεργο» και κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι ούτε φίλος ούτε κολλητός της Ζωής Κωνσταντοπουλου, αλλά συνεργάτης», είπε με νόημα.

***

Το βιβλίο του Θεοδωράκη

Και ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει το βιβλίο του, με τίτλο «14- Σκιές και Αλήθειες της Ελλάδας» (εκδόσεις Μεταίχμιο) που συνέγραψε με τον Άρη Βουρβούλια. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, επί της οδού Σίνα.

Οι προσκλήσεις εστάλησαν και όπως έμαθα, η βραδιά θα έχει τσικουδιές, ζεστά κάστανα, αλλά και αλατσολιές με γραβιέρα. Ελπίζω να έχει και μεζέ καμία αναφορά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και σε όσα γράφει για τον ίδιο, όταν ήταν πρόεδρος του Ποταμιού.