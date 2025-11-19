Την ανάκληση της απόφασης που είχε λάβει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τον τρόπο κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης ύψους 105 εκατ. ευρώ μεταξύ των Δήμων, αναμένεται να εισηγηθεί σήμερα, Τετάρτη (19/11) ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάζαρος Κυρίζογλου, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζουν εκτάκτως.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω επιχορήγηση είχε αποφασιστεί να δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων μικρών Δήμων. Στο τελευταίο ΔΣ της ΚΕΔΕ είχε αποφασιστεί η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης με αναλογία 70% – 30% (σ.σ. 70% για τους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς, και 30% για τους μεγάλους Δήμους).

Αντιδράσεις

Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των μικρών Δήμων, οι οποίοι ζητούν να «ανασάνουν οικονομικά». Σημειώνουν δε ότι οι μεγάλοι αστικοί Δήμοι διαθέτουν δυνατότητες πρόσβασης σε οικονομικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ.

Κατόπιν τούτου, σε επιστολή του προς τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης αναφέρει ότι θα ανακαλέσει την απόφαση κατανομής αποκλειστικά με στόχο την ενότητα της Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, τονίζει ότι επιθυμεί να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της ΚΕΔΕ προς τους μικρότερους, σε μέγεθος, Δήμους. Σημειώνει δε, ότι η ενότητα της Αυτοδιοίκησης πρέπει να διαφυλαχθεί «ως κόρη οφθαλμού», ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει των κινητοποιήσεων των δημάρχων απέναντι στον κρατικό προϋπολογισμό.