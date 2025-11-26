Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα ευρωπαίους πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικού διακανονισμού στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα στο Radio Sputnik, ευρωπαϊκά μέσα και πολιτικοί προσπαθούν «να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση.

Η Ζαχάροβα ανέφερε ακόμη ότι ευρωπαίοι αξιωματούχοι και δημοσιογραφικοί οργανισμοί εξαπολύουν επανειλημμένα «επιθέσεις πληροφοριών» κατά της Ρωσίας, με στόχο –όπως είπε– να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.