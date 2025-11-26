Όταν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας πήραν αναπάντεχη τροπή την περασμένη εβδομάδα, με τη διαρροή ενός ειρηνευτικού σχεδίου που φέρεται να προέρχεται από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε τον Νταν Ντρίσκολ να παρευρεθεί στις διεθνείς συναντήσεις.

Ο 39χρονος Ντρίσκολ, ο νεότερος υπουργός Στρατού στην ιστορία, αναφέρεται συχνά ως ο «άντρας των drone» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της υποστήριξής του στις τεχνολογίες που αναδύονται μέσα στο πεδίο μάχης. Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστός κυρίως για τις συζητήσεις γύρω από προϋπολογισμούς, τα εφόδια και τα θέματα προσωπικού στο μεγαλύτερο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων.

Μπορεί ο Τραμπ να τον επέλεξε όμως ο Ντρίσκολ δεν φαίνεται να έχει μακρά ιστορία ενασχόλησης με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ούτε εμπειρία στη διεθνή διπλωματία, και δεν κατείχε ποτέ δημόσιο αξίωμα σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC.

Η φιλία του Ντρίσκολ με τον Βανς

Είναι η σχέση του Ντρίσκολ με τον νυν αντιπρόεδρο Βανς που τον έφερε κοντά στην ομάδα Τραμπ. Ο Ντρίσκολ σπούδασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο πριν καταταγεί στον αμερικανικό στρατό και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο νομικής στο φημισμένο πανεπιστήμιο Γέιλ. Και οι δύο εργάστηκαν επίσης στον χώρο των χρηματοοικονομικών μετά την αποφοίτησή τους.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, ο Ντρίσκολ έγινε αξιωματικός το 2007, διοίκησε έναν ουλαμό ιππικού και υπηρέτησε στο Ιράκ για αρκετούς μήνες το 2009.

Έχει διηγηθεί την ιστορία της γνωριμίας του με τον Βανς μέσω μιας φοιτητικής ομάδας βετεράνων στη νομική σχολή, όπου ο Βανς διαβεβαίωσε τους νέους φοιτητές ότι αρχικά θα ένιωθαν πως δεν ανήκουν εκεί, αλλά μετά από μερικούς μήνες θα αριστεύσουν στα μαθήματα. Σύντομα, ο Βανς έγινε φίλος και μέντοράς του.

Ο Ντρίσκολ ήταν διακοπές με την οικογένειά του στην Ελβετία το καλοκαίρι του 2024 όταν ο Βανς τον κάλεσε για να του πει ότι θα ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ και να του ζητήσει να ενταχθεί στην εκστρατεία.

Την επόμενη μέρα, ο Ντρίσκολ πέταξε πίσω στις ΗΠΑ, αγόρασε κοστούμι και πήρε ένα Uber για το Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο, όπως είπε στο περιοδικό αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ, το ίδρυμα όπου έκανε τις προπτυχιακές του σπουδές.

Μόλις ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα, ο Ντρίσκολ εγκρίθηκε γρήγορα ως υπουργός Στρατού στη διαδικασία επιβεβαίωσης από τη Γερουσία. Η επιρροή του διευρύνθηκε όταν έγινε βασικό πρόσωπο στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ. Στη συνέχεια ανέλαβε και τον ρόλο του αναπληρωτή διευθυντή του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Απρόσμενη επίσκεψη στην Ουκρανία

Ο Ντρίσκολ έχει μιλήσει συχνά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι τα ουκρανικά drones είναι μια σχετικά φθηνή, μαζικά παραγόμενη τεχνολογία, κατάλληλη για μάχη.

Ωστόσο, μετά την υποψηφιότητά του για τη θέση του υπουργού Στρατού, δεν φαινόταν αρχικά να εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ βασιζόταν στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για την εκπόνηση ενός σχεδίου κατάπαυσης πυρός.

Όταν διέρρευσαν λεπτομέρειες ενός σχεδίου 28 σημείων που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, η Ουκρανία εξέφρασε άμεσα ανησυχίες για κάποια βασικά σημεία του και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ακολούθησαν.

Ο Ντρίσκολ πραγματοποίησε στη συνέχεια μια απροειδοποίητη επίσκεψη στην Ουκρανία μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πενταγώνου, την πιο υψηλόβαθμη στρατιωτική ομάδα που ταξίδεψε στο Κίεβο από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ τον Ιανουάριο. Σκοπός της επίσκεψης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού στρατού, ήταν η συνάντηση με Ουκρανούς αξιωματούχους και η συζήτηση για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Politico, τιμήθηκε σε δεξίωση στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη.

Τις επόμενες ημέρες συμμετείχε σε περαιτέρω συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και βοήθησε στη διαμόρφωση ενός «ενημερωμένου και βελτιωμένου ειρηνευτικού πλαισίου». Στη συνέχεια είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Σε δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ο Τραμπ είπε ότι, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσει το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσε εντολή στον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι ο Ντρίσκολ θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά.

Μελλοντικός απεσταλμένος… ή υπουργός Άμυνας;

Στην υποψηφιότητά του για υπουργός Στρατού, ο Τραμπ έγραψε ότι ο Ντρίσκολ διαθέτει έναν «ισχυρό συνδυασμό εμπειριών για να λειτουργήσει ως παράγοντας ανατροπής και αλλαγής».

Κάποιοι στην Ουάσινγκτον αναρωτιούνται εάν αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί με την πρόσφατη παρουσία του στη διεθνή σκηνή, σημαίνουν ότι ο Ντρίσκολ θα μπορούσε μια μέρα να αντικαταστήσει τον Πιτ Χέγκσεθ, εάν ο Χέγκσεθ παραιτηθεί από υπουργός Άμυνας.

Αν και ποτέ δεν κατείχε δημόσιο αξίωμα, ο Ντρίσκολ εργάστηκε στο Κογκρέσο ως ασκούμενος στην επιτροπή υποθέσεων βετεράνων της Γερουσίας, και το 2020 έκανε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή στη Βόρεια Καρολίνα. Ένας πρώην καθηγητής του έχει αναφέρει ότι ο Ντρίσκολ στόχευε «να υπηρετήσει στον στρατό, να πάει στη νομική σχολή και να ασχοληθεί με την πολιτική».

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο Ντρίσκολ να αναλάβει επίσημα τον ρόλο του διαπραγματευτή με την Ουκρανία όταν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη χώρα, Κιθ Κέλογκ, αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Ή θα μπορούσε να παραμείνει επικεφαλής των εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών του αμερικανικού στρατού. Ο Ντρίσκολ έχει επισημάνει ότι ο πατέρας και ο παππούς του υπηρέτησαν επίσης στις ένοπλες δυνάμεις, και συχνά μιλά για το όραμά του να μεταμορφώσει τον στρατό.

Λίγες ημέρες πριν κατευθυνθεί στην Ουκρανία, ο Ντρίσκολ περιέγραψε στο podcast «The Conversation» πώς φαντάζεται το άμεσο μέλλον, όταν «κάθε πεζικάριος… θα μεταφέρει ένα drone στη μάχη» και οι στρατιώτες θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν θα μπορεί να «παρακολουθήσει» τον ρυθμό της δράσης.

«Το παράθυρό μας για αλλαγή είναι τώρα», είπε σε μια ομιλία τον Οκτώβριο. «Και θα νικήσουμε με πυρίτιο και λογισμικό, όχι με το αίμα και τα σώματα των στρατιωτών μας».