«Συντάξαμε ένα σχέδιο Τραμπ 20-σημείων, που ήταν 20 σημεία για την ειρήνη και σκέφτομαι μήπως κάνουμε το ίδιο και μαζί σας». Με αυτόν τον τρόπο ο Στιβ Γούιτκοφ, αναφερόμενος στο σχέδιο της κυβέρνησης των ΗΠΑ σαν παράδειγμα, άνοιξε την συζήτηση στον στενό σύμβουλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, για το σχέδιο των 28 σημείων κατά την διάρκεια ενός τηλεφωνήματος που είχαν οι δύο τους στις 14 Οκτωβρίου, το περιεχόμενο του οποίου αποκάλυψε το πρακτορείο Bloomberg, δίνοντας μάλιστα και το ηχητικό, αλλά και την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας.

Στο σχετικό δημοσίευμα του Blοοmberg και από το ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, περιγράφεται το πως ο Γουίτκοφ, συμβουλεύει τον στενό συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν για τον τρόπο με τον οποίο η Μόσχα θα πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιό της ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με τον Γούιτκοφ θα μπορούσε να οργανωθεί ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν λίγο πριν από την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμενόταν αργότερα εκείνη την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο (τηλεφώνημα που έγινε τελικά) και η βασική ιδέα σε αυτό θα πρέπει να είναι πως το σχέδιο για την Ουκρανία θα μπορούσε να είναι σαν αυτό της Γάζας.

Η διαπραγματευτική τακτική που πιθανότατα οδήγησε στο σχέδιο των 28 σημείων

Η συζήτηση αυτή σύμφωνα με το Bloomberg αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξεταστούν οι τακτικές της διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιεί ο Γουίτκοφ, αλλά και δίνει μια καλή εικόνα για αυτό που φαίνεται ότι αποτελεί το σημείο μηδέν της σύνταξης της πρότασης για την ειρήνη των 28 σημείων που οι ΗΠΑ πίεσαν την Ουκρανία να δεχθεί σαν βάση για την όποια διαπραγμάτευση.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, την περίοδο που έγινε η συνομιλία Γουίτκοφ – Ουσακόφ, ο Τραμπ απολάμβανε την επιτυχία της προσπάθειάς του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Την προηγούμενη ημέρα, είχε γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που απηύθυνε ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από το 2008, αφού εξασφάλισε την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

Από την ηχογράφηση προκύπτει συγκεκριμένα πως κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ουσακόφ, ο Γουίτκοφ είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι τρέφει βαθύ σεβασμό για τον Πούτιν και ότι είχε πει στον Τραμπ πως πιστεύει ότι η Ρωσία πάντα ήθελε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε την επερχόμενη επίσκεψη του Ζελένσκι και πρότεινε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να μιλήσει με τον Τραμπ πριν από αυτήν τη συνάντηση.

Πώς ο Γουίτκοφ είπε στον Πούτιν τι να πει

«Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή», ανέφερε ο Γουίτκοφ. «Θα πάω κι εγώ, γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να έχουμε την κλήση με το αφεντικό σας πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής».

Ο Ουσακόφ ρώτησε τον Γουίτκοφ εάν θα ήταν «χρήσιμο» να τηλεφωνήσει ο Πούτιν στον Τραμπ. Ο Γουίτκοφ είπε ότι θα ήταν.

Συνέστησε επίσης ο Πούτιν να συγχαρεί τον Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα, να πει ότι η Ρωσία τη στήριξε και ότι τον σέβεται ως άνθρωπο της ειρήνης. «Από αυτό, η κλήση θα πάει πολύ καλά», είπε ο Γουίτκοφ.

«Ξέρετε τι θα ήταν καταπληκτικό;» πρόσθεσε στη συνέχεια. «Ίσως να πει στον Πρόεδρο Τραμπ: ξέρετε, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη και αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι που ίσως βοηθήσει κάπως – είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια πράγματα».

Ο Ουσακόφ φάνηκε να υιοθετεί μέρος της συμβουλής. Ο Πούτιν «θα συγχαρεί» και θα πει ότι «ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης», ανέφερε.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν τελικά τηλεφωνική συνομιλία δύο ημέρες αργότερα, κατόπιν ρωσικού αιτήματος, και ο Αμερικανός πρόεδρος την περιέγραψε ως «πολύ παραγωγική». Μετά τη συνομιλία, ανακοίνωσε σχέδια για συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη και ανέφερε επίσης ότι ο Πούτιν τον είχε συγχαρεί για τη συμφωνία στη Γάζα.

Μετά από αυτή την κλήση, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Κίριλ Ντιμίτριεφ, έναν ακόμη ανώτερο σύμβουλο του Κρεμλίνου, στο Μαϊάμι, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε ο Ντιμίτριεφ στο Axios. Ο Ντιμίτριεφ είπε στο Axios ότι πέρασε τρεις ημέρες στο Μαϊάμι από τις 24 Οκτωβρίου. Εκπρόσωπός του αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η συζήτηση Ντιμιτρίεφ με Ουσακόφ και ένα ρωσικό σχέδιο

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Ντιμίτριεφ και ο Ουσακόφ μίλησαν τηλεφωνικά στα ρωσικά και συζήτησαν πόσο έντονα θα έπρεπε η Μόσχα να πιέσει για τις απαιτήσεις της σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρόταση, σύμφωνα με μια ακόμη ηχογράφηση που εξετάστηκε από το Bloomberg.

Καθώς οι δύο σύμβουλοι του Πούτιν εξέταζαν διάφορες επιλογές, ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι πρέπει να ζητήσουν «το μέγιστο» στις προτάσεις τους προς τον Λευκό Οίκο. Είπε ότι ανησυχεί μήπως οι ΗΠΑ παρερμηνεύσουν οποιεσδήποτε προτάσεις και αφαιρέσουν κάτι, αλλά μετά ισχυριστούν ότι υπήρξε συμφωνία, αυτό, όπως είπε στον συνάδελφό του, έφερνε πιθανόν πιο κοντά το τέλος των διαπραγματεύσεων.

Ο Ντιμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, πρότεινε να στείλουν ανεπίσημα ένα έγγραφο και είπε ότι ήταν βέβαιος πως ακόμη κι αν οι ΗΠΑ δεν υιοθετούσαν πλήρως τη ρωσική εκδοχή, θα έκαναν τουλάχιστον κάτι πολύ κοντινό σε αυτήν. Αργότερα διαβεβαίωσε τον Ουσακόφ ότι θα έλεγε ακριβώς όσα του είπαν να πει και ότι ο Ουσακόφ θα μπορούσε επίσης να συζητήσει το έγγραφο αργότερα με τον «Στιβ».

Μετά τις συζητήσεις άρχισαν οι πιέσεις

Όπως τονίζει το Bloomberg, δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η ρωσική πρόταση που συζήταγαν οι δύο σύμβουλοι του Πούτιν ήταν τελικά το σχέδιο 28 σημείων που παρουσιάστηκε προ ημερών, όμως όπως σημειώνει, το πρακτορείο, από τότε η Ουκρανία άρχισε να δέχεται έντονες πιέσεις να αποδεχθεί την πρόταση που συνέταξε ο Γουίτκοφ με τη βοήθεια των Ρώσων ομολόγων του στο Κρεμλίνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι απείλησαν ότι θα διακόψουν την κρίσιμη υποστήριξη πληροφοριών προς τον ουκρανικό στρατό εάν ο Ζελένσκι αρνιόταν να δεχθεί την πρόταση, αν και το Κίεβο κατάφερε έκτοτε να κερδίσει κάποιες παραχωρήσεις και να πείσει τις ΗΠΑ να επιβραδύνουν, μετά από συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή.

Σύμφωνα με τους όρους που πρότειναν πρώτοι οι ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει στρατιωτικά. Η περιοχή αυτή θα γινόταν ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική.

Η Μόσχα θα λάμβανε επίσης de facto αναγνώριση των ρωσικών αξιώσεων στις περιοχές της Κριμαίας, του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια, θα «πάγωνε» ουσιαστικά. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν επιμείνει ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών.

«Ακούγεται καλό»

Αυτοί είναι ορισμένοι από τους όρους που φαίνεται ότι προανήγγειλαν ο Γουίτκοφ και ο Ουσακόφ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους τον περασμένο μήνα.

«Εμπιστευτικά μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Γουίτκοφ. «Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω, αντί να μιλάμε έτσι, ας μιλήσουμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία εδώ».

«Ο πρόεδρος θα μου δώσει μεγάλο περιθώριο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία», πρόσθεσε. «Οπότε, αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ευκαιρία ώστε, μετά από αυτό, να πω ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συνομιλία, νομίζω ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πράγματα».

«Εντάξει», απάντησε ο Ουσακόφ. «Ακούγεται καλό.»