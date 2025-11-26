Συνέβη και αυτό μέσα στο ιλιγγιώδες παζάρι για την Ουκρανία: Αποκαλύφθηκε το ηχητικό ντοκουμέντο μιας συνομιλίας μεταξύ των δύο εξ απορρήτων συμβούλων του Τραμπ και του Πούτιν, οι οποίοι από το μέσον του περασμένου Οκτωβρίου «στήνουν» την διαπραγμάτευση και ο ένας συμβουλεύει τον άλλον για το πως θα ήταν καλύτερο να παρουσιαστεί, με τι περιτύλιγμα και σε ποιο πλαίσιο. Σαράντα ημέρες μετά από τη συνομιλία αυτή ο κόσμος αγωνιά για την εξέλιξη της επίσημης διαπραγμάτευσης που ενδέχεται να κορυφωθεί με την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Λευκό Οίκο τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Μέσα στην έντονη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, τις τηλεδιασκέψεις και τις διαδοχικές συναντήσεις αντιπροσωπειών -πρώτα στη Γενεύη, κατόπιν στο Αμπού Ντάμπι-, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακριβωθεί ποιες είναι οι τροποποιήσεις επί του αρχικού αμερικανορωσικού σχεδίου των 28 σημείων, ποιες αλλαγές πέτυχαν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο, που βρίσκεται η αλήθεια και που η προπαγάνδα.

«Ξέρω τι θα χρειαστεί για την Ειρήνη»

Η αποκάλυψη που έκανε χθες το βράδυ το οικονομικό πρακτορείο Bloomberg εκθέτει κυρίως τον Αμερικανό μεσολαβητή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος χωρίς να διαθέτει διπλωματική εμπειρία εμφανίζεται να υιοθετεί σε σημαντικό βαθμό τη λογική και τις αξιώσεις του Κρεμλίνου, συνομιλώντας με τον Ρώσο Γιούρι Ουσακόφ στις 14 Οκτωβρίου.

«Τώρα, μεταξύ μας, εγώ ξέρω τι θα χρειαστεί για να γίνει μια συμφωνία ειρήνης: το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδάφους κάπου» λέει ο σύμβουλος του Τραμπ και προσθέτει: « Όμως, αντί να τα λέμε έτσι, καλύτερα να μιλάμε πιο αισιόδοξα γιατί πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία. Και πιστεύω ότι θα μου δώσει πολύ χώρο και εχεμύθεια για να επιτευχθεί η συμφωνία».

Ο Γουίτκοφ ενημερώνει τον Ρώσο «συνάδελφο» για το ταξίδι του Ζελένσκι στις ΗΠΑ και συμβουλεύει να υπάρξει τηλεφώνημα του Πούτιν στον Τραμπ. «Ο Ζελένσκι έρχεται στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή (σ.σ. 17 Οκτωβρίου). Θα πάω στη συνάντηση γιατί με θέλουν να είμαι εκεί, όμως πιστεύω πως, αν είναι εφικτό, να έχουμε το τηλεφώνημα με το αφεντικό σου πριν από αυτή τη συνάντηση της Παρασκευής».

Λίγη κολακεία στον Τραμπ από τον Πούτιν

Ο Ρώσος αξιωματούχος φαίνεται ότι αποδέχεται πως δεν θα έβλαπτε λίγη κολακεία του Τραμπ από τον Πούτιν για τη συμφωνία για τη Γάζα. Εφόσον προχώρησε η συμφωνία των 20 σημείων για τη Γάζα, γιατί να μην προωθηθεί μια συμφωνία 28 σημείων για την Ουκρανία; Ο Ουσακόφ λέει ότι ο Πούτιν θα συγχαρεί τον Τραμπ ως έναν αληθινό ειρηνοποιό.

Πράγματι το τηλεφώνημα έγινε και επισκίασε την επίσκεψη του Ζελένσκι ο οποίος ζητούσε από τους Αμερικανούς πυραύλους Κρουζ αλλά έφυγε με άδεια χέρια. Εκτός αν ακόμα και οι Κρουζ ήταν προπέτασμα καπνού. Εξάλλου, πριν από μερικές ημέρες αποκαλύφθηκε ότι Ουκρανοί ανώτεροι αξιωματούχοι ήταν σε γνώση του αμερικανορωσικού σχεδίου.

Τώρα η ρωσική πλευρά εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τις τροποποιήσεις που έκαναν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι. Χωρίς να έχει λάβει επίσημα το κείμενο, όπως λέει, το Κρεμλίνο απέρριψε τις αλλαγές που επέφεραν οι Ευρωπαίοι και ζήτησε περαιτέρω διαπραγμάτευση που όμως θα πρέπει να γίνει χωρίς να σταματήσει ο πόλεμος.

Το Bloomberg δεν αποκάλυψε πως ήρθε στην κατοχή του το ντοκουμέντο. Ποιός υπέκλεψε τη συνομιλία Γουίτκοφ-Ουσακόφ και γιατί την έδωσε τώρα στη δημοσιότητα; Υπάρχουν και άλλα παρόμοια ντοκουμέντα που θα μπορούσαν να εκθέσουν μία η περισσότερες πλευρές, να ανατρέψουν σχεδιασμούς σε αυτή την εξαιρετικά λεπτή φάση;

Η συμφωνία είναι πολύ κοντά, είπε χθες το βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως ο ίδιος δήλωσε, μόλις την προηγούμενη μέρα, ότι δεν θα το πιστέψει αν δεν το δει.