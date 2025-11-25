Με ανάρτησή του στην εφαρμογή του Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το αρχικό σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία, το οποίο συντάχθηκε από τις ΗΠΑ, έχει ολοκληρωθεί, με πρόσθετες τροποποιήσεις και από τις δύο πλευρές και πλέον απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας, που αναμένεται να επιλυθούν.

«Ανυπομονώ να συναντήσω σύντομα τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για το τέλος αυτού του πολέμου είναι τελική ή βρίσκεται στα τελικά της στάδια», τόνισε ο Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ αναμένεται να συναντήσει τους Ουκρανούς, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δώσει οδηγίες στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα, ελπίζοντας ότι το σχέδιο ειρήνης θα οριστικοποιηθεί σύντομα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι οι διαφωνίες σχετικά με το σχέδιο είναι πλέον περιορισμένες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι όροι για τον τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης.



«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (Ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες πέθαναν. Το αρχικό Σχέδιο Ειρήνης 28 Σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετη συμβολή και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν. Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Σχέδιο Ειρήνης, έχω δώσει εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο μου, Steve Witkoff, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Στρατού Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth και την Αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Susie Wiles. Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Zelenskyy και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή, στα τελικά της στάδια. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ