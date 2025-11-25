Την στήριξη της Ευρώπης για όσο η Ρωσία δεν επιδεικνύει καμία διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος, με την κατάρτιση μιας πρότασης – πλαισίου που θα κάνει εφικτή την παρουσία μιας «δύναμης διασφάλισης», ζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει μαζί με τους Ευρωπαίους, με το πλαίσιο που θέτει το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει όλα τα ευαίσθητα ζητήματα με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια συνάντηση που θα είναι παρόντες και οι ηγέτες της Ευρώπης. Όπως υποστήριξε στην συζήτηση με την Συμμαχία των Προθύμων, σύμφωνα με κείμενο που είδε το Reuters, όλες οι αποφάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης θα πρέπει να λαμβάνονται με την συμμετοχή της Ευρώπης.

Η Βρετανία θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες για τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά την διάρκεια της συνάντησης της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας. Και όπως τόνισε: «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον Πούτιν ότι θα πρέπει να διαπραγματευθεί αντί να προσπαθεί να μας προλάβει και είναι ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμο ή στην ειρήνη». Όπως τόνισε: «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες».

Στο μεταξύ η βρετανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία δεν έχει ακόμα συμφωνήσει με τις ΗΠΑ για το σχέδιο ειρήνευσης, παρά τις αναφορές περί του αντιθέτου.

Μακρόν: «Σύντομα η συμφωνία για τα ρωσικά κεφάλαια, κανένας περιορισμός στον Ουκρανικό στρατό»

Αντίστοιχα, ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, υποστήριξε ότι οι προσπάθειες να τερματιστεί η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκονται πλέον σε ένα «κρίσιμο σημείο». Όπως ανέφερε: «Οι διαπραγματεύσεις αποκτούν νέα δυναμική, και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε όχι γιατί υπάρχει λόγος ανησυχίας – η Ουκρανία είναι σταθερή, η Ρωσία αργή και η Ευρώπη αταλάντευτη – αλλά γιατί υπάρχει επιτέλους η ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια καλή ειρήνη».

Ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται «ένα σύνολο πολύ ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, και όχι εγγυήσεις σε ένα χαρτί», καθώς οι προηγούμενες υποσχέσεις «κατέρρευσαν λόγω των συνεχόμενων ρωσικών επιθετικών ενεργειών».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως όσον αφορά στο θέμα των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, θα οριστικοποιηθεί σύντομα μια λύση με τις χώρες της ΕΕ για την χρηματοδότηση με αυτά της Ουκρανίας, ενώ όσον αφορά στις διάφορες απαιτήσεις που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες στην Γενεύη απέδειξαν ότι δεν μπορεί να τεθεί κανένας περιορισμό στον ουκρανικό στρατό.

Παρουσία Ρούμπιο και Ρούτε η τηλεδιάσκεψη

Τα παραπάνω ειπώθηκαν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σπάζοντας την «παράδοση» της κυβέρνησης Τραμπ, συμμετείχε στις συζητήσεις της συμμαχίας Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπως δήλωσε το γραφείο Τύπου του ΝΑΤΟ.

Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι πιστεύει πως «είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία». Την ίδια ώρα πάντως από την Ρωσία ανακοινώθηκε ότι στρατηγικά βομβαρδιστικά πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα στον Αρκτικό Ωκεανό, στα πλαίσια περιπολίας.