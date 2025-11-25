Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, την ώρα που η αισιοδοξία που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες για εκεχειρία στο μέτωπο της Ουκρανίας φαίνεται να εξανεμίζεται από την άτεγκτη στάση της Μόσχας, η οποία φαίνεται να αρνήθηκε το νέο, τροποποιημένο σχέδιο που κατατέθηκε προς συζήτηση.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν μας καλύπτει» δήλωσε αξιωματούχος του Κρεμλίνου, τονίζοντας πως δεν έχει, πάντως, ακόμη στα χέρια του το επίσημο κείμενο.

Οι συνομιλίες στον απόηχο των χτυπημάτων

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο, όπως και η Μόσχα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί «μαζικά» αεροπορικά πλήγματα του εχθρού στα εδάφη τους, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ και τουλάχιστον έξι από την ουκρανική πλευρά, όπου ο ενεργειακός τομέας και η πρωτεύουσα έγιναν για άλλη μια φορά στόχοι.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Τρίτης (25/11), η Ουκρανία χτύπησε και πιθανότατα κατέστρεψε με drones το ρωσικό αεροσκάφος Beriev A-60, ένα πειραματικό αεροπλάνο με εξελιγμένα όπλα λέιζερ, βασισμένο στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, στο Ταγκανρόγκ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο του Exilenova+ και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες, στόχος της ουκρανικής επίθεσης ήταν η Επιστημονική και Τεχνική Εγκατάσταση Αεροπορίας G. M. Beriev και η αεροπορική βάση Ταγκανρόγκ-Νότια, η οποία χρησιμεύει ως η κύρια βάση δοκιμών της εταιρείας.

Το εργοστάσιο Beriev Aviation ειδικεύεται στην ανάπτυξη, τη μαζική παραγωγή, τον εκσυγχρονισμό και την επισκευή αμφίβιων αεροσκαφών και αεροπορικών συγκροτημάτων ειδικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένου του αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου A-50.

Το εργοστάσιο πραγματοποιεί, επίσης, σημαντικές επισκευές σε αεροσκάφη της αεροπορίας του ρωσικού ναυτικού και εκσυγχρονίζει στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη-φορείς πυραύλων Tu-95MSM. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της JSC United Aircraft Corporation της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rostec.

Που επικεντρώνονται οι συζητήσεις

Όσον αφορά τις συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τη διεξαγωγή των συναντήσεων αυτών. «Δεν έχω τίποτα να σας πω. Παρακολουθούμε τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε σε δημοσιογράφους κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα κυρίως με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και τη βρετανική εφημερίδα Financial Times, ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Οι Financial Times υποστηρίζουν, επίσης, επικαλούμενοι πηγές που πρόσκεινται στις συζητήσεις, ότι ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) Κίριλο Μποντάνοφ είναι παρών στις συνομιλίες.

Παράλληλα, οι χώρες του «Συνασπισμού των Προθύμων», στον οποίο μετέχουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, πρόκειται να επαναλάβουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης τις συνομιλίες πάνω στο αμερικανικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times και το δίκτυο ABC, οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον στο σχέδιο των 19 σημείων.

Το ταξίδι Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Όλα αυτά, ενώ το Κίεβο προετοιμάζει επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα για διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ επί του αμερικανικού σχεδίου.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να οριστικοποιήσει τα εναπομείναντα στάδια και να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Παράλληλα, αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη. Ο αξιωματούχος αυτός ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς η σύνοδος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Ο ρόλος των business ΗΠΑ – Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, το Bloomberg επιχειρεί μία διαφορετική ανάγνωση των διαπραγματεύσεων, καθώς αναλύει πως η Ρωσία προσπαθεί να διαμορφώσει ισχυρό κίνητρο στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να παραμείνει δεσμευμένος στη διαδικασία. Η εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου σε διεθνείς πρωτοβουλίες, άλλωστε, έχει συχνά συνδυαστεί με εμπορικά σχέδια.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την εκεχειρία στη Γάζα είχε περιγράψει το όραμά του για τη μετατροπή της περιοχής σε «μεσογειακή Ριβιέρα», ενώ στη διάρκεια της προσέγγισής του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μιλούσε για τις «υπέροχες παραλίες» της Βόρειας Κορέας και τις δυνατότητες ανάπτυξης συγκροτημάτων κατοικιών.

Στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο, μια τέτοιου τύπου επιχειρηματική διάσταση φαίνεται, σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της CIA για την Κεντρική Ευρασία, Ρομπ Ντένενμπεργκ, να αποτελεί υπολογισμένη προσπάθεια του Βλαντίμιρ Πούτιν και των συνεργατών του να απευθυνθούν στο επιχειρηματικό ένστικτο του Τραμπ. «Δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται με ουσιαστικό τρόπο για εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ», σημείωσε. «Τον ενδιαφέρουν στο βαθμό που ενδιαφέρουν τον διαπραγματευτικό του συνομιλητή, τον Ντόναλντ Τραμπ».

Το αρχικό προσχέδιο που περιελάμβανε αυτές τις επιχειρηματικές προβλέψεις ενδέχεται τελικά να αλλάξει, καθώς Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διπλωμάτες διαπραγματεύονται μια νέα εκδοχή. Οι Ευρωπαίοι αντιτίθενται ιδιαίτερα στη χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου επενδυτικού ταμείου, υποστηρίζοντας ότι τα κεφάλαια πρέπει να κατευθυνθούν στην Ουκρανία.