Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος». Από την πλευρά της η ρωσική ηγεσία εμφανίζεται να είναι από επιφυλακτική έως αρνητική ως προς το αναθεωρημένο σχέδιο για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία που κυκλοφορεί από χθες.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ με ανάρτηση στο X.

Καλά προχωρούν οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, λένε οι ΗΠΑ

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά».

«Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις.

Επιφυλακτική η Ρωσία στο τροποποιημένο σχέδιο

Από την πλευρά του πάντως ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το περιεχόμενο του τροποποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επετεύχθη ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους κορυφής στην Αλάσκα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει την αρχική εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία –το οποίο το Κίεβο και οι σύμμαχοί του θεώρησαν πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα, όπως επισημαίνει το Reuters– αλλά αναμένει μια τροποποιημένη «προσωρινή» εκδοχή αφού η Ουάσινγκτον ολοκληρώσει τον συντονισμό με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Αν η τροποποιημένη εκδοχή δεν αντανακλά αυτά που συζήτησαν ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η Ρωσία θα έχει μια πολύ διαφορετική θεώρηση της πρωτοβουλίας, σημείωσε ο Λαβρόφ, την ώρα που εκπρόσωποι της Ρωσίας φέρονταν να είναι έτοιμοι για περισσότερες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι.

«Οι εκτιμήσεις μας παραμένουν έγκυρες με την έννοια ότι οι βασικές προβλέψεις του (αρχικού) σχεδίου του Τραμπ στηρίζονται στην κατανόηση που επιτεύχθηκε στο Άνκορατζ στη ρωσοαμερικανική συνάντηση κορυφής φέτος τον Αύγουστο. Και αυτές οι αρχές αντανακλώνται εν γένει στο σχέδιο, το οποίο χαιρετίσαμε», υπογράμμισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Το αρχικό σχέδιο απέκλειε σε μόνιμη βάση μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, έβαζε όριο για τον στρατό της τα 600.000 μέλη, πρότεινε την παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία –αν και ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη– και όριζε τη διεξαγωγή εκλογών από το Κίεβο εντός 100 ημερών.

Όλες αυτές οι ρήτρες φέρεται να έχουν έκτοτε τροποποιηθεί ή τεθεί στο περιθώριο προς το παρόν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν πιέζει την Ουάσινγκτον να βιαστεί, αλλά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα μοιραστούν το πιο τελευταίο προσωρινό κείμενο με τη Ρωσία όταν θα είναι έτοιμες.

«Αν το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ σβηστεί όσον αφορά τη βασική κατανόηση που καθορίσαμε τότε, βεβαίως θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση (για τη Ρωσία)», προειδοποίησε ο Λαβρόφ.