«Πριν μπω στη πολιτική πίστευα στη δύναμη της επιχειρηματικότητας και ειδικά της νεανικής επιχειρηματικότητας. Και χαίρομαι γιατί μετά την κρίση υπάρχει τεράστια άνθηση στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση «Forbes 30 under 30».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν μπορεί παρά να είναι εντυπωσιασμένος κανείς από τον αριθμό των νέων εταιρειών, από τον αριθμό των κεφαλαίων, από τις εταιρείες που έχουν καταφέρει να ανοίξουν τα φτερά τους έξω από την αγορά, από τις εξαγορές και από την ενέργεια στα πανεπιστήμιά μας.

«Έχει αλλάξει η αίσθηση του πώς βλέπουμε την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να στηριχθεί περισσότερο αυτό το οικοσύστημα, να δώσει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές και να δώσει ελπίδα στα νέα παιδιά πως μπορούν να πετύχουν καθώς και αισιοδοξία. Χρειαζόμαστε πρότυπα, παραδείγματα από όλους τους χώρους που να δείξουν ότι έχουμε το ταλέντο και τη δυνατότητα να δώσουμε στους νέους μας άλλες ευκαιρίες να διακριθούν», συνέχισε.

«Δίνουμε έμφαση στη μείωση των φόρων εισοδήματος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία μας και πως αρχίζουμε να αποκτούμε αυτή τη λογική και ως προς τα προγράμματα σπουδών και ως προς τις δραστηριότητες.

«Στο επόμενο στάδιο είναι σημαντικό να δώσουμε δυνατότητα στα πανεπιστήμιά μας να έχουν πραγματικές συνεργασίες με την αγορά. Διευκολύνουμε τις εταιρείες start up. Οι εταιρίες μπορούν να δώσουν δικαιώματα μετοχών στους εργαζόμενους ώστε να ευνοηθεί η κουλτούρα της συμμετοχής», είπε σε άλλο σημείο της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως όλο το φορολογικό πλαίσιο της κυβέρνησης για την επιχειρηματικότητα αφορά και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

«Δίνουμε έμφαση στη μείωση των φόρων εισοδήματος, στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και στις αμοιβές τις οποίες μπορεί να πληρώνει μια εταιρεία για να προσελκύσει εργαζόμενους που θα είναι καλύτερα αμειβόμενοι. Στέλνουμε μήνυμα στη νέα γενιά ότι αν είσαι κάτω από 25 ετών, από 1.1.2026 δεν θα πληρώνεις καθόλου φόρο εισοδήματος και αν είσαι από 25 μέχρι 30 ετών θα πληρώνεις φόρο 9%. Στέλνουμε μήνυμα στα νέα παιδιά να μπουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας», συμπλήρωσε.

Το Νέο υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Είπε επίσης ότι έχει συσταθεί επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Πρέπει να ενοποιήσουμε το χώρο της έρευνας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έχουμε έτοιμη μια πρόταση. Αυτό για εμάς είναι σχέδιο 3ης τετραετίας εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι. Αλλά αυτές οι κυβερνητικές αλλαγές θέλουν πολύ χρόνο προετοιμασίας. Είμαστε σε διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα ώστε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Και από εκεί και πέρα να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που κινούνται περί τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, να δώσουμε υποδομές, π.χ. υπολογιστική δύναμη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει συνεκτικό σχέδιο, αλλά επισήμανε πως τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από τη δύναμη του παραδείγματος. «Είναι ένας δύσκολος δρόμος. Όταν στον πανεπιστήμιο, μας διδάσκανε επιχειρηματικότητα, ένας καθηγητής μας έλεγε πως είναι 10% έμπνευση και 90% ιδρώτας. Πολλή δουλειά, πολλές θυσίες. Δεν είναι εγγυημένη η επιτυχία. Στην Αμερική, μία επιχειρηματική αποτυχία δεν είναι καταδίκη, μπορεί να είναι εύσημο στο βιογραφικό σου», είπε και επισήμανε πως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπολείπεται σε παραγωγικότητα και επιχειρηματικότητα των ΗΠΑ.

«Ένας από τους λόγους είναι ότι υποτίθεται πως έχουμε ενιαία αγορά αλλά δεν είναι πραγματικά ενιαία. Η πρωτοβουλία που στηρίζω για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού καθεστώτος που να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα νομικά σε μία εταιρεία να κινείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ χωρίς περιττή γραφειοκρατία, είναι σημαντική», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάτι αλλάζει στην Ελλάδα και έχουμε κάθε λόγο να το αγκαλιάσουμε και να το υποστηρίξουμε»

«Κάτι αλλάζει στην Ελλάδα και έχουμε κάθε λόγο να το αγκαλιάσουμε και να το υποστηρίξουμε», τόνισε και είπε πως δεν έχουμε χάσει το τρένο στην Ευρώπη γιατί έχουμε το ταλέντο. «Χρειάζεται ενιαία αγορά και να έχουμε αγορές κεφαλαίων που να πλησιάζουν τις αμερικανικές αγορές. Σε αυτό ακόμα απέχουμε», διευκρίνισε.

Για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τόνισε πως είναι πολύ θετικό να ξεπεράσουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις ότι η επιχειρηματικότητα είναι ανδρικό προνόμιο.

«Ναι, εμείς θα έχουμε προγράμματα ειδικά στήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά πιστεύω πολύ στη δύναμη του παραδείγματος. Βλέπω να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε πως έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για τον ρόλο της Ελλάδας.

«Έχουμε πολύ ταλέντο, έχουμε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό επιστημόνων, πολλά επιτυχημένα start ups, έχουμε καινούργιους τομείς που πρέπει να στηρίξουμε, όπως η άμυνα, έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία έχει αίσθηση του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και διάθεση να την αξιοποιήσει για να βελτιώσει την παραγωγικότητα του κράτους. Εκεί νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή σε θέματα όπως οι εφαρμογές υγείας, όπως η πολιτική προστασία, η άμυνα και στα θέματα που αφορούν την παραγωγικότητα του δημοσίου. Με το gov.gr κάναμε πραγματική επανάσταση στη χώρα».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δύσκολη πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε ότι: «Στη δυνατότητα βελτίωσης της παραγωγικότητας του κράτους, εκεί μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή γιατί έχουμε στρατηγική, έχουμε υπουργείο και έχουμε και διάθεση να το δούμε ως ευκαιρία να ξεπεράσουμε άλλες χώρες. Έχει και μεγάλες προκλήσεις η τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει πρωτίστως για την αγορά εργασίας».

Ο ίδιος εξήγησε δε, πως: «Στην Αμερική ήδη η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων περνά μέσα από τον περιορισμό των θέσεων εργασίας και αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δύσκολη πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης ή για το πως ενδεχομένως θα αξιοποιήσεις τη τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσεις τα fake news ή τα fake bots τα οποία η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα κατασκευάσει. Διότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να γίνει το έλα να δεις από τέτοια εργαλεία τα οποία δυστυχώς είναι φτηνά για να τα φτιάξεις. Αυτές είναι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε και εμείς στις εκλογές του 2027 και θα χρειαστεί να υψώσουμε άμυνα σε τσουνάμι πληροφόρησης από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα γνωρίζουμε αν η προαίρεσή του είναι κακόβουλη ή όχι».