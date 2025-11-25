Δύο καθηγητές του ΕΚΠΑ, ο Παναγιώτης Λαζαράτος (Διοικητικό Δίκαιο, Νομική Σχολή) και ο Κωνσταντίνος Πάντος (Φαρμακολογία, Ιατρική Σχολή), κατέθεσαν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της πιστοποίησης των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Οι δύο ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την πιστοποίηση είναι άκυρες, καθώς βασίζονται σε άδεια λειτουργίας που, κατά την άποψή τους, δεν είναι νόμιμα εκχωρημένη.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι κανένα από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα ιδιωτικά παραρτήματα, όπως το CITY – Παράρτημα του Πανεπιστημίου York, το UNIC Athens και το University of Keele Greece, δεν έχουν επίσημα αναγνωρισθεί από τα μητρικά τους ιδρύματα στο εξωτερικό, κάτι που, κατά τους καθηγητές, παραβιάζει διατάξεις του νόμου 5094/2024 (άρθρα 132, 137–140, 145).

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων για ίδρυση και λειτουργία των ελληνικών παραρτημάτων, τα ιδρύματα όφειλαν να παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών τους, τα οποία προηγουμένως θα έπρεπε να έχουν λάβει αναγνώριση από τις ακαδημαϊκές αρχές του μητρικού ιδρύματος και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της χώρας προέλευσης.

Τέλος, σημειώνουν ότι ενδέχεται να παραβιάζονται διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, και ζητούν από το ΣτΕ να διαβιβάσει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στην 7μελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ στις 6 Φεβρουαρίου 2026.