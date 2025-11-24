Στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ε.Ε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές οι Ευρωπαίοι παρουσίασαν το σχέδιό τους ως αντιπρόταση στο πακέτο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία πρέπει να «σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας.

Η ευρωπαϊκή πρόταση επιδιώκει να τροποποιήσει ορισμένα κρίσιμα σημεία του αμερικανικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλιστούν η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η προστασία της μέσω εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος ανέφερε ότι ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίεβο έχουν μειώσει σημαντικά τις διαφορές τους, ενώ σημείωσε ότι το προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται πλέον πιο κοντά σε συναίνεση.

Τόνισε ότι θα υπάρξουν προσαρμογές ώστε να ικανοποιούνται Ουκρανία και ΗΠΑ, ενώ η τελική συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τους ηγέτες, με ορισμένα ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά.

Κλίμα αισιοδοξίας επικρατεί και στην ουκρανική πλευρά, καθώς ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μίας νέας επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, μέσα στην εβδομάδα, για να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό ζήτημα, όπως αποκαλύπτουν αμερικανικές και ουκρανικές πηγές.