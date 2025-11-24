Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας βρέθηκε στο επίκεντρο της κουβέντας του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε οτι οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν την Ελλάδα σε νέο ρόλο όσον αφορά τα ενεργειακά αφού από περιφερειακός παίκτης η χώρα μας αναβαθμίζεται.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που θωρακίζει τη χώρα μας και αποδεικνύει ότι η επίμονη πολιτική αναβάθμιση που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση έχει απτά αποτελέσματα.

Σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση αλλά την ίδια την πατρίδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορικές αυτές τις εξελίξεις. Ο κ. Τασούλας, σημειώσε επίσης πως αυτό σημαίνει άφθονη και φθηνότερη ενέργεια στον Έλληνα καταναλωτή. Σε μια εποχή απόλυτης ρευστότητας, η Ελλάδα ρίχνει σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος ενέργειας όχι μόνο στον εαυτό της ή σε κοντινές χώρες αλλά και στην Ευρώπη.

Ο κ. Τασούλας συνέχισε χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις αυτές ιστορικές και εκτίμησε ότι μας «υπερβαίνουν χρονικά και εξασφαλίζουν στην Ελλάδα καλή γεωπολιτική σταθερότητα».

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για την Ήπειρο μετά τις ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία, όπως είπε ήδη έχει φτάσει στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κ. Τασούλας, είπε πως η παρουσία του κυβερνητικού επιτελείου θα σηματοδοτήσει την βοήθεια αποκατάστασης ζημιών που σημειώθηκαν.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων που ξεκινά από σήμερα, ενω επανέλαβε τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί με τη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί και υλοποιείται. Μεταξύ άλλων, στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα πιστωθεί και η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Η συνάντηση με αμερικανούς τουρίστες, οι επευφημίες μαθητών

Βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με μια ξεναγό και την ομάδα τουριστών που συνόδευε. Εκείνη τον χαιρέτισε και, σε μια σύντομη στιχομυθία, του ανέφερε ότι οι επισκέπτες προέρχονται από τις ΗΠΑ και βρίσκονται στην Ελλάδα για διακοπές με αφορμή τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Ο Πρωθυπουργός ανταπέδωσε τον χαιρετισμό. Στην διαδρομή προς το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με μια ομάδα μαθητών δημοτικού. Τα παιδιά φώναζαν το όνομά του και τον χαιρετούσαν, με τον ίδιο να τους απαντά από το σκαλοπάτι της εισόδου.