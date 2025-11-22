Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του προσφορά.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

«Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Προσπαθούμε να τον τερματίσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να τον τερματίσουμε» είπε.

Ερωτηθείς από το CNN τι θα συμβεί εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποδεχτεί το σχέδιο εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει την Πέμπτη, ο Τραμπ απάντησε: «Τότε μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει όσο αντέχει η μικρή του καρδιά», υπονοώντας τη δύσκολη θέση του ουκρανού προέδρου.

Αντιδρούν μέλη του Κογκρέσου

Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν «σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα επιτύχουμε αυτή τη βιώσιμη ειρήνη προσφέροντας τη μία παραχώρηση μετά την άλλη στον Πούτιν και πλήττοντας μοιραία την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά την ισχύ και δεν θα σεβασθεί καμία συμφωνία αν δεν διασφαλίζεται μέσω του εξαναγκασμού», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τρεις δημοκρατικοί βουλευτές, ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής και ένας ρεπουμπλικανός βουλευτής.

«Οφείλουμε να διαβουλευτούμε στενά με τους ουκρανούς εταίρους μας και τους εταίρους μας του ΝΑΤΟ σχετικά με την ακολουθητέα οδό. Οφείλουμε να ασκήσουμε πραγματική πίεση επί της Ρωσίας για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της πανίσχυρης επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, αντέδρασε επίσης στις προτάσεις Τραμπ με ξεχωριστή ανακοίνωση.

«Το αποκαλούμενο ειρηνευτικό σχέδιο παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και είμαι πολύ σκεπτικός ως προς την ικανότητά του να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», καταγγέλλει ο Ρότζερ Γουίκερ.

«Το μέγεθος και η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για την κυβέρνησή της και τον λαό της».

Ερωτήματα για το σχέδιο Τραμπ

Αξιωματούχοι και νομοθέτες των ΗΠΑ εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, κατά την οποία εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν με τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ, έναν ρώσο απεσταλμένο που βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, για να καταρτίσουν ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση έγινε στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου και συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας.

Κοντινός σύμμαχος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντμιτρίεφ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο και έχει συναντηθεί πολλές φορές φέτος με τον Γουίτκοφ. Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε ειδική εξαίρεση που επέτρεψε την είσοδό του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Ο Ντμιτρίεφ και το ταμείο του μπήκαν στη «μαύρη λίστα» της αμερικανικής κυβέρνησης το 2022 μετά τη ρωσική πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, με τις κυρώσεις να απαγορεύουν ουσιαστικά σε αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να συναλλάσσονται μαζί τους.

Η συνάντηση οδήγησε στη διαμόρφωση ενός σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση του θέματος. Το σχέδιο, που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το Axios, αιφνιδίασε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και προκάλεσε σύγχυση σε πρεσβείες στην Ουάσινγκτον και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Επίσης προκάλεσε επικρίσεις από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, καθώς φαίνεται να ευνοεί έντονα τα ρωσικά συμφέροντα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι δεν θα προδώσει τα συμφέροντα της χώρας του.

Το έγγραφο, το οποίο ζητά σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, φαίνεται να αντίκειται στη σκληρότερη στάση που έχει υιοθετήσει τελευταία η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων στον ενεργειακό της τομέα.

Δεν είναι σαφές αν ο Ντμιτρίεφ μετέβη στη συνάντηση στο Μαϊάμι με συγκεκριμένες ρωσικές απαιτήσεις ούτε αν αυτές ενσωματώθηκαν στο σχέδιο ειρήνης.

Δύο άτομα με γνώση της συνάντησης ανέφεραν ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, βρέθηκε επίσης στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει το σχέδιο με τον Γουίτκοφ.

Πηγή που γνωρίζει το θέμα είπε ότι ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Ουμέροφ για το σχέδιο κατά την επίσκεψή του και ότι οι ΗΠΑ το διαβίβασαν στην Ουκρανία μέσω της τουρκικής κυβέρνησης την Τετάρτη, πριν το παρουσιάσουν απευθείας στο Κίεβο την Πέμπτη.

Ο Ουμέροφ έχει περιγράψει τον ρόλο του ως «τεχνικό» και αρνήθηκε ότι συζήτησε την ουσία του σχεδίου με μερικανούς αξιωματούχους.

«Το σχέδιο επιδιώκει το καλύτερο δυνατό win-win σενάριο»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνης «πρέπει να προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας και αποτροπής για την Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Ρωσία» και να προσφέρει οικονομικά κίνητρα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

«Το σχέδιο αυτό διαμορφώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες της κατάστασης και να επιδιώξει το καλύτερο δυνατό win-win σενάριο, όπου και οι δύο πλευρές κερδίζουν περισσότερα απ’ όσα παραχωρούν», είπε.

Στήριξη στην Ουκρανία

Την ώρα που η Ουκρανία και η Ευρώπη προσπαθούν να συντονίσουν την απάντησή τους στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, οι ηγέτες οκτώ βορειοευρωπαϊκών και βαλτικών χωρών δηλώνουν ότι μίλησαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διατύπωσαν εκ νέου την υποστήριξή τους προς το Κίεβο και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, ενισχύοντας παράλληλα την άμυνα της Ευρώπης για να αποτρέψουν περαιτέρω επιθετικότητα της Ρωσίας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας δηλώνουν: «Η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευθεί σε κατάπαυση του πυρός ή σε οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν στην ειρήνη».

«Λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα φέρουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία οι οκτώ χώρες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των κυρώσεων και της λήψης ευρύτερων οικονομικών μέτρων κατά της Μόσχας όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.