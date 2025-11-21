Έτοιμος να εργαστεί με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας ούτως ώστε μια πορεία προς την ειρήνη να γίνει πραγματικά εφικτή, υποστήριξε με νέα ανάρτηση του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανάρτηση αυτή ακολούθησε την τηλεφωνική συνομιλία που είχε νωρίτερα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όμως δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε υπόψιν του τις δηλώσεις- τελεσίγραφο Τραμπ στο Fox.

Στην σχετική του ανάρτηση ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι: «H Ουκρανία σεβόταν πάντα και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την αιματοχυσία και βλέπουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση θετικά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είχε συνομιλία και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τις «διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές» για τον τερματισμό του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία.

Όπως έγραψε στο X: «Συζητήσαμε τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και το σχέδιο που πρότεινε η αμερικανική πλευρά. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και δημιουργικά για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχει. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα».

Οι εκτιμήσεις για το σχέδιο είναι εξαιρετικά αρνητικές για την Ουκρανία

Στο μεταξύ οι ειδικοί έχουν αρχίσει να εξετάζουν πιο συγκεκριμένα τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σε δεδομένα του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), στα πλαίσια της συνεργασίας με το Critical Threats Project (CTP), αν εφαρμοστεί ως έχει το σχέδιο Τραμπ, τότε η Ρωσία θα μπορούσε χωρίς να ρίξει άλλη τουφεκιά να πάρει υπό τον έλεγχο της μια έκταση όσο είναι το Λουξεμβούργο.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει κυρίως την απόσυρση του ουκρανικού στρατού από εδάφη, τα οποία εξακολουθεί και ελέγχει, οδηγώντας σε ένα καθαρό κέρδος περίπου 2.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων για τη Μόσχα, ήτοι σχεδόν η έκταση του Λουξεμβούργου (2.590 km2), αμαχητί.

Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να παραιτηθεί από σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να δημιουργηθεί μία «ουδέτερη ζώνη» και ένας θύλακας 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Αυτές οι παραχωρήσεις περιλαμβάνουν τις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα παραχωρούσε στην Ουκρανία σχεδόν 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που διεκδικεί ή που ελέγχει τουλάχιστον εν μέρει στην περιφέρεια του Χαρκόβου, 450 km2 στο Ντνιπροπετρόφσκ, 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Σούμι και 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Τσερνίχιβ.

Το έγγραφο προβλέπει επίσης να αναγνωριστούν ντε φάκτο ρωσικές η Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και οι περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Εκχωρεί επίσης στη Ρωσία τεράστια εδάφη που ελέγχει αυτήν τη στιγμή στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Εντέλει, το σχέδιο που προτείνει η Ουάσιγκτον θα οριστικοποιούσε την εγκατάλειψη από την Ουκρανία του 20% του εδάφους της, για να ανακτήσει λιγότερο από 0,5%.

Από τις αρχές του Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά περίπου 400 km2 στην ουκρανική επικράτεια, με έναν ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Στις 20 Νοεμβρίου ήλεγχε πλήρως ή εν μέρει το 19,3% της ουκρανικής επικράτειας. Περίπου το 7% της Κριμαίας και ζωνών του Ντονμπάς ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.