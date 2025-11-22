Οι ηγέτες 11 ευρωπαϊκών κρατών και της ΕΕ ανακοίνωσαν σε μια κοινή δήλωση σήμερα πως ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι μια βάση που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

«Το αρχικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εντούτοις, πιστεύουμε πως το προσχέδιο είναι μια βάση που χρειάζεται επιπλέον δουλειά», υπογραμμίζουν οι ηγέτες.

«Είμαστε ξεκάθαροι επί της αρχής ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Ανακοινώσεις από Ζελένσκι

Νέο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό απηύθυνε ο Βολοντιμιρ Ζελένσκι το Σάββατο, ανακοινώνοντας διαβουλεύσεις με εταίρους της Ουκρανίας, με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία»,

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως υπέγραψε διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας» και ενέκρινε όλες τις σχετικές οδηγίες.



Στην Ελβετία οι διαβουλεύσεις

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των χωρών της ομάδας Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη την Κυριακή, για να συζητήσουν το εισηγμένο από την Ουάσινγκτον σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στο περιθώριο της συνόδου G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια άτυπη συμμαχία ασφάλειας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Πηγή της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ειρήνης, το οποίο βασίζεται στην πρόταση των ΗΠΑ, έχει σταλεί στην Ουκρανία και στην αμερικανική κυβέρνηση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Ρόιτερς. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

«Η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας μακράς τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν το βράδυ της Παρασκευής.

«Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και ενδεχομένως καταρρεύσει, θα υπάρξουν επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική στο σύνολό της, για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι’ αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.