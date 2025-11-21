Συνομιλίες για να καθοριστεί η στάση που θα τηρηθεί, τόσο από την Ουκρανία, όσο και από τους Ευρωπαίους συμμάχους της σε σχέση με την πρόταση των ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου, είχαν δια τηλεφώνου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο Ζελένσκι, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών του Κιέβου θα ληφθούν υπόψη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Διάγγελμα Ζελένσκι: «Δεν θα προδώσω την Ουκρανία»

Όπως μάλιστα δήλωσε ο ίδιος σε διάγγελμα του: «Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο».

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπόψη του Κιέβου ένα σχέδιο 28 σημείων που απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός της και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς – σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας», τόνισε

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε παράλληλα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Τι συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά – από σχετική ανακοίνωση του γραφείου του Γερμανού καγκελάριου Μερτς – σχετικά με την επικοινωνία τους με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, οι ευρωπαίοι ηγέτες, συμφώνησαν μαζί του ότι επιθυμούν να «διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τα ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα». Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, Φρίντριχ Μερτς, Εμμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ χαιρέτισαν τις «αμερικανικές προσπάθειες», διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ζελένσκι για «την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή τους στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Παράλληλα στην ανακοίνωση του Ελιζέ για την προαναφερθείσα τηλεφωνική επικοινωνία υπογραμμίζεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι μια λύση για την Ουκρανία «θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να εγγυάται τη μελλοντική της ασφάλεια». Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνηθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα, συνεχίζει η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τις δικές υποθέσεις όταν ρωτήθηκε για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο την Ουκρανία. «Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ουκρανία πρέπει στο τέλος να αποφασίζονται από την Ουκρανία», τόνισε ο Στάρμερ σε βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια στη Νότια Αφρική.

Ευρύτερη η στήριξη προς Ουκρανία

Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ τόνισε πως αν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρόκειται να είναι δίκαιο, δεν πρέπει να τιμωρεί το Κίεβο και πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία του. «Για να είναι δίκαιο το ειρηνευτικό σχέδιο, δεν πρέπει να τιμωρεί το θύμα ή να παραβλέπει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν», ανέφερε ο Πάβελ με ανάρτηση στο X.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας τόνισε πως η ΕΕ και η Ουκρανία θέλουν ειρήνη αλλά δεν θα ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Η ίδια εκτίμησε πως η Ρωσία θέλει να αποτρέψει αμερικανικές κυρώσεις με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν ετοιμάσει οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μετά από συνομιλία που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με την ευρωπαϊκή στήριξη προς την αμερικανική πρόταση για την Ουκρανία, υποστήριξε πως, «χαιρετίσαμε τις αναφορές στις αμερικανικές προτάσεις για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», ενώ ανέφερε ότι ο τελικός στόχος πρέπει να είναι «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης».