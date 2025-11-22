Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι αναμένουν να πιέσουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία τις επόμενες ημέρες, απειλώντας ότι αν το Κίεβο δεν υπογράψει, θα αντιμετωπίσει μια πολύ χειρότερη συμφωνία στο μέλλον.

«Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε τους πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ σε μια συνάντηση στο Κίεβο αργά την Παρασκευή, μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο. «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό», τους είπε, σύμφωνα με ένα άτομο που ήταν παρόν.

Βαριά ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν βαριά, με αρκετούς Ευρωπαίους πρεσβευτές να αμφισβητούν το περιεχόμενο της συμφωνίας και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία χωρίς να ενημερώσουν τους συμμάχους τους.

«Εφιαλτική συνάντηση»

«Ήταν μια εφιαλτική συνάντηση. Ήταν πάλι το επιχείρημα «δεν έχεις χαρτιά»», είπε η πηγή, αναφερόμενη στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι δεν είχε χαρτιά να παίξει, κατά τη διάρκεια μιας αμφιλεγόμενης συνάντησης στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Η συμφωνία που προτείνεται τώρα περιέχει μια σειρά από διατάξεις που είναι πιθανό να είναι απαράδεκτες για το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να παραχωρηθούν εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, καθώς και να παραδοθούν περαιτέρω εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Προτείνει επίσης να δοθεί αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς

Σε αυτό το κλίμα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), προκειμένου να εξετάσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες, που είχαν ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, είχαν συνάντηση περίπου στις 13.15 ώρα Ελλάδας, πριν από μια ευρύτερη συζήτηση στην οποία θα συμμετείχαν και άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ που παρευρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Σε ανησυχία οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Παράλληλα, πηγές που μίλησαν στο Ρόιτερς ανέφεραν ότι οι χώρες της Ε3, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καθώς και την Ιαπωνία και τον Καναδά, θα συζητήσουν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία αργότερα σήμερα, στο περιθώριο της συνόδου.

Η Ε3 αποτελεί μια άτυπη συμμαχία συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας μεταξύ Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Διπλωματικός οργασμός

Νωρίτερα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, επίσης στο περιθώριο της G20, σύμφωνα με ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης.

Όπως γνωστοποιήθηκε, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη συνεχή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και τόνισαν ότι κάθε προσπάθεια διευθέτησης του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει το Κίεβο, να λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη συμφέροντά του και να συνοδεύεται από αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κάρνεϊ εξέφρασε επίσης τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με τους συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην περιοχή.