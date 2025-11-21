Σε δηλώσεις για το θέμα της Ουκρανίας, αλλά και για την διορία που είχε κυκλοφορήσει ότι έχει δώσει στο Κίεβο για την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης που παρουσίασε η κυβέρνηση του, προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News, επιβεβαίωσε ότι ισχύει η πληροφορία για τη διορία που κυκλοφορεί και είναι η 27η Νοεμβρίου, όμως ανέφερε ότι «ανάλογα με το πως θα πάνε τα πράγματα, αν πάνε καλά θα μπορούσε να δοθεί κάποια παράταση». Παρά ταύτα, με το γνωστό του στυλ επέμεινε πως η Πέμπτη είναι η «κατάλληλη στιγμή» για να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Μεταξύ όσων ανέφερε είναι πως δεν είναι διατεθειμένος να άρει τις σκληρές κυρώσεις που έχει επιβάλλει στην Ρωσία για όλη την διάρκεια των συνομιλιών, ενώ επανέλαβε την θέση του ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει παράταση της σύγκρουσης». Χωρίς να κάνει συγκεκριμένη αναφορά στις αντιδράσεις του Κιέβου, σχετικά με το σχέδιο του για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε πως «τους έχουμε δώσει τον καλύτερο στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο».