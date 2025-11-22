Την ενίσχυση του σχεδίου Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία θα επιδιώξουν να «ενισχύσουν» οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι όταν συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική που ξεκινά σήμερα. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Kιρ Στάρμερ.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Στάρμερ αλλά και τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Στη συνέχεια, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι «φίλοι και εταίροι» της Ουκρανίας παραμένουν προσηλωμένοι στην εξασφάλιση «διαρκούς ειρήνης μια για πάντα».

Χωρίς Πούτιν και Τραμπ η G20

Ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ούτε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστούν στη σύνοδο κορυφής της G20.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει προτάσεις που το Κίεβο είχε προηγουμένως απορρίψει: την παραχώρηση των ανατολικών περιοχών που ελέγχει σήμερα, τη σημαντική μείωση του μεγέθους του στρατού του και τη δέσμευση να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχτεί το σχέδιο και έστειλε ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου στην Ουκρανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις προτάσεις.

Νευρικότητα στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη επικρατεί νευρικότητα για το γεγονός ότι οι όροι θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τη Μόσχα. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε την προοπτική υιοθέτησής του ως «πολύ επικίνδυνη στιγμή».

«Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά έχει σημασία το πώς θα τελειώσει. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να απαιτήσει παραχωρήσεις από τη χώρα που εισέβαλε. Τελικά, οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας θα αποφασιστούν από την Ουκρανία», δήλωσε.

Ο Στάρμερ πριν από τις συνομιλίες για την Ουκρανία στη G20, δήλωσε ότι οι ηγέτες που θα συγκεντρωθούν θα «συζητήσουν την τρέχουσα πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι και, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη, θα εξετάσουν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το σχέδιο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων».

«Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς η Ουκρανία να καλέσει τη Ρωσία να τερματίσει την παράνομη εισβολή της, να αποσύρει τα άρματα μάχης της και να καταθέσει τα όπλα της», είπε.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδώ και μήνες, ενώ η Ρωσία καθυστερεί και συνεχίζει τη δολοφονική της οργή. Γι’ αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ουκρανία, για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μια για πάντα», είπε μεταξύ άλλων.

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου, η Ουκρανία προβλέπει τη μείωση του μεγέθους του στρατού της, τη δέσμευσή της να μην ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ που αποτελεί μακροχρόνια απαίτηση του Κρεμλίνου.

Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη

Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη από τη Ρωσία «σε σύντομο χρονικό διάστημα» και ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει να εγκρίνει» το σχέδιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει στην Ουκρανία προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να συμφωνήσει με το σχέδιο, την οποία χαρακτήρισε «κατάλληλη».

Η Ουκρανία βασίζεται στις παραδόσεις προηγμένου οπλισμού αμερικανικής κατασκευής για τον εξοπλισμό των δυνάμεών της, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεροπορικής άμυνας.

Το Κίεβο εξαρτάται επίσης από τις πληροφορίες που παρέχει η Ουάσινγκτον από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η στάση Πούτιν

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την Παρασκευή, ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει το προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης και δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια συμφωνία, αν και πρόσθεσε ότι δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί λεπτομερείς συνομιλίες σχετικά με τους όρους του στο Κρεμλίνο.

Είπε ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να «δείξει ευελιξία», αλλά ήταν επίσης έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο.

Μεγάλη πίεση στον Ζελένσκι

Σε μια 10λεπτη ομιλία μπροστά από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει «μεγάλη πίεση… για να μας αποδυναμώσει, να μας διαιρέσει».

«Δεν κάνουμε δυνατές δηλώσεις», συνέχισε, «θα συνεργαστούμε ήρεμα με την Αμερική και όλους τους εταίρους… προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις» στο προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία αποκλείστηκε από τη σύνταξη της πρότασης.

Ένας ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CBS News, ότι το σχέδιο καταρτίστηκε «αμέσως» μετά από συζητήσεις με τον ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος του.

Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο

Την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που ελέγχουν επί του παρόντος, και τον de facto έλεγχο του Ντόνετσκ από τη Ρωσία, καθώς και της γειτονικής περιοχής του Λουγκάνσκ και της νότιας χερσονήσου της Κριμαίας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και οι δυνάμεις της προχωρούν αργά κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου, παρά τις αναφερόμενες βαριές απώλειες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Κίεβο θα λάβει «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας», ωστόσο δεν δίνονται λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του σχεδίου στο ότι «αναμένεται» η Ρωσία να μην εισβάλει στις γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Επιπλέον, η πρόταση Τραμπ βλέπει επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία», μέσω της άρσης των κυρώσεων και στην επαναφορά της στην ομάδα των G7, των ισχυρότερων χωρών του κόσμου, καθιστώντας την ξανά G8.