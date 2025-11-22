Η νέα στρατηγική σύμπραξη της Alter Ego Media με τη STAGES NETWORK δίνει ώθηση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δέκα ιστορικών θεάτρων και ενός σύγχρονου πολυχώρου. Μια επένδυση που ανοίγει τον δρόμο για πιο ποιοτικό, πολυδιάστατο καλλιτεχνικό περιεχόμενο και ισχυρότερο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

Την Πέμπτη το βράδυ η Alter Ego Media και η Stages Network συναντήθηκαν στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», στο εμβληματικό θέατρο Embassy, σε μια γιορτή ως επισφράγισμα της νέας συνεργασίας τους.

Το παρών έδωσαν τόσο στελέχη όσο και διοικητικά μέλη και από τις δύο εταιρείες.

Η Stages Network έχοντας στην κατοχή της 10 ιστορικά θέατρα και πάρα πολλές παραστάσεις και περιεχόμενο, μας δίνει μεγάλη χαρά γιατί μας οδηγεί σε μονοπάτια που θα δημιουργήσουν για μας καινούριο περιεχόμενο, νέες δημιουργίες και πρότζεκτ», ανέφερε ο Γενικός διευθυντής προγράμματος του MEGA, κύριος Κώστας Σούσουλας.

Η συμμετοχή της Alter Ego Media στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας STAGES NETWORK, με10 ιστορικά θέατρα κι έναν σύγχρονο πολυχώρο Πολιτισμού στο δυναμικό της, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο ανάπτυξης και αναβάθμισης της πολιτιστικής ζωής της Αθήνας, προμηνύοντας ακόμη πιο δυναμικό και ποιοτικό περιεχόμενο για το κοινό.

«Λέμε συνήθως ότι οι επιτυχίες στον πολιτισμό ξεκινούν από μία πολύ δυνατή συνεργασία και την ένωση διαφορετικών δυνάμεων. Μία τέτοια συνεργασία είναι και αυτή της Alter Ego Media και της Stages Network, με την οποία φιλοδοξούν να αλλάξουν ουσιαστικά το τοπίο του Live Entertainment και των Τεχνών», τόνισε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Δημήτρης Δουλγερίδης.

Με αυτή την απόφαση, η Alter Ego Media επεκτείνει το επενδυτικό της αποτύπωμα σε έναν καθοριστικό τομέα του πολιτισμού, ενισχύοντας την παρουσία της σε κάθε στάδιο της παραγωγής και αξιοποίησης καλλιτεχνικού περιεχομένου.