Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία ALTER EGO MEDIA Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ALTER EGO MEDIA (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26.09.2025, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 17.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και της πιστοποίησης της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής αυτής που πραγματοποιήθηκε στις 06.10.2025 και ανακοινώθηκε στις 07.10.2025, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ (€58.492.542,00) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (58.492.542) κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (€1,00) η κάθε μία.