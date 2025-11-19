Το MEGA News, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, συνεχίζει δυναμικά τη ροή του προγράμματός του με νέα πρόσωπα και νέες εκπομπές.

Με σύγχρονη δημοσιογραφική ματιά αλλά και με έναν δημοσιογραφικό μηχανισμό που βρίσκεται καθημερινά στην «καρδιά» των γεγονότων, το MEGA News βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, δίνοντας έμφαση τόσο στην εσωτερική, όσο και στη διεθνή ειδησεογραφία.

Το MEGA News εξελίσσεται μαζί με την επικαιρότητα, ανταποκρινόμενο με συνέπεια στις ανάγκες και τις προσδοκίες του απαιτητικού τηλεοπτικού κοινού.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

Το πρόγραμμα του MEGA News

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

Κοινωνία Ώρα MEGA | 05:40

Παρουσίαση: Ιορδάνης Χασαπόπουλος – Ανθή Βούλγαρη

Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση των πολιτών, εδώ και έξι σεζόν. Η «γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και την ουσιαστική πληροφόρηση. Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η εκπομπή συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τηλεοπτικό χάρτη. Με πλούσιο ρεπορτάζ, έγκαιρες αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους τους «διαμορφωτές» της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να προβληματίζει και να κινητοποιεί.

Morning Point | 09:30

Παρουσίαση: Ανδρέας Παπαδόπουλος – Μαρία Αστερίου

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA News, «Morning Point», δίνει το στίγμα της ημέρας με εγκυρότητα και ανάλυση σε βάθος. Καθημερινά, οι δημοσιογράφοι Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου φέρνουν στο προσκήνιο τις σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ειδικοί συζητούν την επικαιρότητα, παρέχοντας πολύπλευρη ενημέρωση και βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων. Αναλύσεις θεμάτων πολιτικής, οικονομίας και διεθνών σχέσεων αλλά και παρεμβάσεις καλεσμένων. Με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση, η εκπομπή ξεκινά δυναμικά την ημέρα, φωτίζοντας τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα.

MEGA News in English | 12:00

Παρουσίαση: Τζο Πιέρρη

Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οικονομικός Ταχυδρόμος (OT) | 12:10

Παρουσίαση: Αθανασία Ακρίβου

Η οικονομία στο προσκήνιο. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο παρουσιάζονται και αναλύονται με τη σφραγίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Επιχειρήσεις, χρηματιστηριακά νέα, τράπεζες, ενέργεια, επενδύσεις αλλά και όλα όσα επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών σε μια άμεση, συνοπτική και αξιόπιστη παρουσίαση.

Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» | 12:45

Παρουσίαση: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική | 13:40

Παρουσίαση: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Now | 13:50

Παρουσίαση: Μάιρα Μπάρμπα

Το καθημερινό magazino «Now» είναι μια δυναμική, ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Παρέχει έναν συνδυασμό ροής, έκτακτων ειδήσεων, εις βάθος ανάλυσης των επίκαιρων γεγονότων, στοιχεία lifestyle αλλά και διαδραστικής συμμετοχής του κοινού. Με γρήγορη, απλή, επεξηγηματική μορφή, κρατά τους θεατές ενήμερους για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιστήμη, ενώ συνδυάζει δόσεις ψυχαγωγίας και πρακτικές καθημερινές συμβουλές. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, εμβαθύνει ερευνητικά σε θέματα που αξίζει να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Live News | 15:40

Παρουσίαση: Νίκος Ευαγγελάτος

Το «Live News» ανοίγει παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης. Με τα πρωτοποριακά AR και AI γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή. Το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.

Οικονομικός Ταχυδρόμος (OT) | 18:30

Παρουσίαση: Γιώργος Παππάς

Η οικονομία σε πρώτο πλάνο. Το «κλείσιμο» του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι διεθνείς αγορές μπαίνουν στο επίκεντρο. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζονται και αναλύονται άμεσα, συνοπτικά και αξιόπιστα, με τη σφραγίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

MEGA News in English | 18:50

Παρουσίαση: Τζο Πιέρρη

Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

MEGA Sports News | 19:00

Παρουσίαση: Παναγιώτης Περπερίδης, Γιώργος Χελάκης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Θέμης Σωτηρόπουλος

Αρχισυνταξία: Γιώργος Μαζιάς

Η είδηση θέλει ανάλυση. Η αθλητική είδηση θέλει και συζήτηση. Και άποψη. Γι’ αυτό η δυνατή ομάδα της αθλητικής διεύθυνσης του MEGA είναι καθημερινά στο MEGA News και ενημερώνει, εξηγεί, αλλά κυρίως τοποθετείται στα γεγονότα. Πλούσια εικόνα πάντα. Αλλά και απόψεις, συζητήσεις, διαξιφισμοί. Με τους πιο δυνατούς του είδους, με τους πιο σημαντικούς της επικαιρότητας στο στούντιο. MEGA Sports News με τις πιο δυνατές υπογραφές. Με ποδόσφαιρο, αλλά και όλα τα σπορ. Τα εξηγούν ως έχουν ο Παναγιώτης Περπερίδης, ο Αντώνης Κατσαρός, ο Γιώργος Χελάκης, ο Μιχάλης Τσώχος, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος, ο Δήμος Μπουλούκος, ο Θέμης Σωτηρόπουλος, ο Γιάννης Λιόντος. Στα πιο ενημερωμένα ρεπορτάζ, ο Νίκος Κώτσης, ο Μπάμπης Τσιμπίδας, ο Δημήτρης Χρυσάνθης, ο Παναγιώτης Στεφάνου. Γιατί τα σπορ θέλουν θέαμα, αλλά απαιτούν και άποψη.

Weather News |19:30

Παρουσίαση: Ελίνα Καρέτσου

Το καθημερινό δελτίο καιρού του MEGA NEWS μεταφέρει με αξιοπιστία όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές για τον καιρό στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτικές προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες, θερμοκρασίες, άνεμοι και φαινόμενα σε κάθε περιοχή, μαζί με τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της ημέρας. Με τοπικές προβλέψεις για μεγάλες πόλεις, χρήσιμα tips και ειδικές θεματικές αναλύσεις. Το MEGA NEWS προσφέρει καθημερινά έναν ολοκληρωμένο, έγκυρο και πάντα επικαιροποιημένο οδηγό καιρού.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» | 19:45

Παρουσίαση: Ράνια Τζίμα

Talk | 20:30

Παρουσίαση: Τάκης Χατζής

Πολιτικό talk show με τον Τάκη Χατζή. Κορυφαία στελέχη της πολιτικής ζωής απαντούν στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Weather News |21:55 (Ε)

Παρουσίαση: Ελίνα Καρέτσου

Το καθημερινό δελτίο καιρού του MEGA NEWS μεταφέρει με αξιοπιστία όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές για τον καιρό στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτικές προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες, θερμοκρασίες, άνεμοι και φαινόμενα σε κάθε περιοχή, μαζί με τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της ημέρας. Με τοπικές προβλέψεις για μεγάλες πόλεις, χρήσιμα tips και ειδικές θεματικές αναλύσεις. Το MEGA NEWS προσφέρει καθημερινά έναν ολοκληρωμένο, έγκυρο και πάντα επικαιροποιημένο οδηγό καιρού.

MEGA Νews Επικαιρότητα | 22:00

Παρουσίαση: Γιάννης Μούτσιος

Ένα δίωρο γεμάτο με ενημέρωση. Ένα δυναμικό δελτίο ειδήσεων, με την υπογραφή του MEGA, που καταγράφει και παρουσιάζει όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με έρευνα, ανάλυση αλλά και σχολιασμό. Στο στούντιο οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

«MEGA Flashback» – Αρχείο MEGA – Ντοκιμαντέρ | 00:00

Εμβληματικές εκπομπές που έγραψαν ιστορία από το αρχείο του MEGA, καθώς και νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κοινωνία Ώρα MEGA | 05:40

Παρουσίαση: Ιορδάνης Χασαπόπουλος – Ανθή Βούλγαρη

Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση των πολιτών, εδώ και έξι σεζόν. Η «γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και την ουσιαστική πληροφόρηση. Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η εκπομπή συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τηλεοπτικό χάρτη. Με πλούσιο ρεπορτάζ, έγκαιρες αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους τους «διαμορφωτές» της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να προβληματίζει και να κινητοποιεί.

Morning Point | 09:30

Παρουσίαση: Ανδρέας Παπαδόπουλος – Μαρία Αστερίου

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA News, «Morning Point», δίνει το στίγμα της ημέρας με εγκυρότητα και ανάλυση σε βάθος. Καθημερινά, οι δημοσιογράφοι Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου φέρνουν στο προσκήνιο τις σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ειδικοί συζητούν την επικαιρότητα, παρέχοντας πολύπλευρη ενημέρωση και βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων. Αναλύσεις θεμάτων πολιτικής, οικονομίας και διεθνών σχέσεων αλλά και παρεμβάσεις καλεσμένων. Με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση, η εκπομπή ξεκινά δυναμικά την ημέρα, φωτίζοντας τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα.

MEGA News in English | 12:00

Παρουσίαση: Τζο Πιέρρη

Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οικονομικός Ταχυδρόμος (OT) | 12:10

Παρουσίαση: Αθανασία Ακρίβου

Η οικονομία στο προσκήνιο. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο παρουσιάζονται και αναλύονται με τη σφραγίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Επιχειρήσεις, χρηματιστηριακά νέα, τράπεζες, ενέργεια, επενδύσεις αλλά και όλα όσα επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών σε μια άμεση, συνοπτική και αξιόπιστη παρουσίαση.

Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» | 12:45

Παρουσίαση: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική | 13:40

Παρουσίαση: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Now | 13:50

Παρουσίαση: Μάιρα Μπάρμπα

Το καθημερινό magazino «Now» είναι μια δυναμική, ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Παρέχει έναν συνδυασμό ροής, έκτακτων ειδήσεων, εις βάθος ανάλυσης των επίκαιρων γεγονότων, στοιχεία lifestyle αλλά και διαδραστικής συμμετοχής του κοινού. Με γρήγορη, απλή, επεξηγηματική μορφή, κρατά τους θεατές ενήμερους για τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιστήμη, ενώ συνδυάζει δόσεις ψυχαγωγίας και πρακτικές καθημερινές συμβουλές. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, εμβαθύνει ερευνητικά σε θέματα που αξίζει να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Live News | 15:40

Παρουσίαση: Νίκος Ευαγγελάτος

Το «Live News» ανοίγει παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης. Με τα πρωτοποριακά AR και AI γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή. Το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.

Οικονομικός Ταχυδρόμος (OT) | 18:30

Παρουσίαση: Γιώργος Παππάς

Η οικονομία σε πρώτο πλάνο. Το «κλείσιμο» του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι διεθνείς αγορές μπαίνουν στο επίκεντρο. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζονται και αναλύονται άμεσα, συνοπτικά και αξιόπιστα, με τη σφραγίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

MEGA News in English | 18:50

Παρουσίαση: Τζο Πιέρρη

Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στην Αγγλική γλώσσα.

MEGA Sports News | 19:00

Παρουσίαση: Παναγιώτης Περπερίδης, Γιώργος Χελάκης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Θέμης Σωτηρόπουλος

Αρχισυνταξία: Γιώργος Μαζιάς

Η είδηση θέλει ανάλυση. Η αθλητική είδηση θέλει και συζήτηση. Και άποψη. Γι’ αυτό η δυνατή ομάδα της αθλητικής διεύθυνσης του MEGA είναι καθημερινά στο MEGA News και ενημερώνει, εξηγεί, αλλά κυρίως τοποθετείται στα γεγονότα. Πλούσια εικόνα πάντα. Αλλά και απόψεις, συζητήσεις, διαξιφισμοί. Με τους πιο δυνατούς του είδους, με τους πιο σημαντικούς της επικαιρότητας στο στούντιο. MEGA Sports News με τις πιο δυνατές υπογραφές. Με ποδόσφαιρο, αλλά και όλα τα σπορ. Τα εξηγούν ως έχουν ο Παναγιώτης Περπερίδης, ο Αντώνης Κατσαρός, ο Γιώργος Χελάκης, ο Μιχάλης Τσώχος, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος, ο Δήμος Μπουλούκος, ο Θέμης Σωτηρόπουλος, ο Γιάννης Λιόντος. Στα πιο ενημερωμένα ρεπορτάζ, ο Νίκος Κώτσης, ο Μπάμπης Τσιμπίδας, ο Δημήτρης Χρυσάνθης, ο Παναγιώτης Στεφάνου. Γιατί τα σπορ θέλουν θέαμα, αλλά απαιτούν και άποψη.

Weather News |19:30

Παρουσίαση: Ελίνα Καρέτσου

Το καθημερινό δελτίο καιρού του MEGA NEWS μεταφέρει με αξιοπιστία όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές για τον καιρό στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτικές προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες, θερμοκρασίες, άνεμοι και φαινόμενα σε κάθε περιοχή, μαζί με τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της ημέρας. Με τοπικές προβλέψεις για μεγάλες πόλεις, χρήσιμα tips και ειδικές θεματικές αναλύσεις. Το MEGA NEWS προσφέρει καθημερινά έναν ολοκληρωμένο, έγκυρο και πάντα επικαιροποιημένο οδηγό καιρού.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» | 19:45

Παρουσίαση: Κατερίνα Παναγοπούλου

Tonight | 20:30

Παρουσίαση: Βούλα Κεχαγιά

Τalk show. Στελέχη της πολιτικής ζωής, της οικονομίας και της κοινωνίας συζητούν στο στούντιο όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας.

Weather News |21:55 (Ε)

Παρουσίαση: Ελίνα Καρέτσου

Το καθημερινό δελτίο καιρού του MEGA NEWS μεταφέρει με αξιοπιστία όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές για τον καιρό στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτικές προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες, θερμοκρασίες, άνεμοι και φαινόμενα σε κάθε περιοχή, μαζί με τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της ημέρας. Με τοπικές προβλέψεις για μεγάλες πόλεις, χρήσιμα tips και ειδικές θεματικές αναλύσεις. Το MEGA NEWS προσφέρει καθημερινά έναν ολοκληρωμένο, έγκυρο και πάντα επικαιροποιημένο οδηγό καιρού.

MEGA Νews Επικαιρότητα | 22:00

Παρουσίαση: Γιάννης Μούτσιος

Ένα δίωρο γεμάτο με ενημέρωση. Ένα δυναμικό δελτίο ειδήσεων, με την υπογραφή του MEGA, που καταγράφει και παρουσιάζει όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με έρευνα, ανάλυση αλλά και σχολιασμό. Μετά το δελτίο ακολουθεί talk show με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

«MEGA Flashback» – Αρχείο MEGA – Ντοκιμαντέρ | 00:00

Εμβληματικές εκπομπές που έγραψαν ιστορία από το αρχείο του MEGA, καθώς και νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ.

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

MEGA Σαββατοκύριακο| 05:40

Παρουσίαση: Ντίνος Σιωμόπουλος – Στέλλα Γκαντώνα

Η επιτυχημένη εκπομπή του MEGA θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, καταγράφει τις αγωνίες τους και δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο. Σε ένα απαιτητικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» παραμένει προσηλωμένο στον πρωταρχικό του στόχο: να ενημερώνει με ακρίβεια, να εξηγεί με σαφήνεια και να εμπνέει με την αλήθεια.

MEGA News Weekend | 09:30

Παρουσίαση: Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη – Βασίλης Σφήνας

H πρωινή ενημέρωση στο MEGA News δεν σταματά ούτε λεπτό. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, για τρεις ώρες, το Mega News Weekend κρατά το κοινό καλά ενημερωμένο, για όλα όσα συμβαίνουν, με πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους στο στούντιο.

Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» | 12:45

Παρουσίαση: Νικήτας Κορωνάκης

Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική | 13:30

Παρουσίαση: Βελίκα Καραβάλτσιου / Κατερίνα Νώντα

Vita Νews| 13:40

Παρουσίαση: Νόνη Δούνια

Η υγεία, η ευεξία και το ευ ζην αποκτούν τη δική τους θέση στο MEGA News. Η Νόνη Δούνια, με τη συμβολή ειδικών, ενημερώνει τους τηλεθεατές για όλα όσα αφορούν την πρόληψη, τη σωστή διατροφή, την ψυχική ισορροπία και τις νέες τάσεις στην ιατρική επιστήμη. Το «Vita News» προσφέρει αξιόπιστη, πρακτική και αισιόδοξη ενημέρωση για έναν πιο υγιή και ποιοτικό τρόπο ζωής.

Cosmos | 14:00

Παρουσίαση: Ελευθερία Νταβατζή

Τα μεγάλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα που απασχόλησαν την κοινωνία και όσα αναμένεται να έρθουν στο επίκεντρο, παρουσιάζονται και αναλύονται στο studio του MEGA News Cosmos.

«MEGA Flashback» – Αρχείο MEGA – Ντοκιμαντέρ | 15:00

Εμβληματικές εκπομπές που έγραψαν ιστορία από το αρχείο του MEGA, καθώς και νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ.

Εξελίξεις Τώρα | 15:40

Παρουσίαση: Αναστασία Γιάμαλη

Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, «φωτίζοντας» τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα, που έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, οι «Εξελίξεις τώρα» βρίσκονται εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» των γεγονότων.

Οικονομικός Ταχυδρόμος (OT) | 17:30

Παρουσίαση: Αθανασία Ακρίβου

Η οικονομία στο προσκήνιο. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο παρουσιάζονται και αναλύονται με τη σφραγίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Επιχειρήσεις, χρηματιστηριακά νέα, τράπεζες, ενέργεια, επενδύσεις αλλά και όλα όσα επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών σε μια άμεση, συνοπτική και αξιόπιστη παρουσίαση.

«MEGA Flashback» – Αρχείο MEGA – Ντοκιμαντέρ | 18:30

Εμβληματικές εκπομπές που έγραψαν ιστορία από το αρχείο του MEGA, καθώς και νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» | 19:45

Παρουσίαση: Κατερίνα Παναγοπούλου

Tonight | 20:30

Παρουσίαση: Βούλα Κεχαγιά

Τalk show. Στελέχη της πολιτικής ζωής, της οικονομίας και της κοινωνίας συζητούν στο στούντιο όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας.

Μεγάλη Εικόνα | 22:00 (Σάββατο)

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σε μία χρονιά που προμηνύεται άκρως πολιτική, η «Μεγάλη Εικόνα» στρέφει, για πέμπτη σεζόν, τον φακό στην επικαιρότητα. Πρωταγωνιστές των γεγονότων, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ειδικοί φωτίζουν τα γεγονότα με την ελπίδα να ενημερώνουν την κοινή γνώμη και να δίνουν τις απαντήσεις που αξιώνει. Κύκλοι συζητήσεων, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις σκιαγραφούν την πραγματικότητα του σήμερα και την προοπτική του αύριο της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας διεθνώς.

MEGA Stories | 22:00 (Κυριακή)

Παρουσίαση: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Οι σκέψεις και οι προβληματισμοί, οι μνήμες και τα γεγονότα, οι φόβοι και οι ελπίδες. Οι ιστορίες που καθορίζουν κάθε άνθρωπο. Αυτές αναζητά, ερευνά και αναδεικνύει για πέμπτη σεζόν το «MEGA Stories». Η Δώρα Αναγνωστοπούλου παρουσιάζει τη ζωή όπως είναι σήμερα, μέσα από τις αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο αλλά και από την ερμηνεία που δίνουν στις τάσεις, τα φαινόμενα και τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης άνθρωποι με γνώση, εμπειρία, εμπεριστατωμένο λόγο και διορατικότητα. Ιστορίες που ενδιαφέρουν, προβληματίζουν, εμπνέουν και συγκινούν. Αφηγήσεις, σε πρώτο πρόσωπο, ανθρώπων που ζουν και επηρεάζονται από τα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα αλλά και από τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όσα επιλέγουν να μοιραστούν με την εκπομπή χωρίς φίλτρο και παρωπίδες εμβληματικά πρόσωπα της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» (Ε) | 23:00

Παρουσίαση: Κατερίνα Παναγοπούλου

«MEGA Flashback» – Αρχείο MEGA – Ντοκιμαντέρ | 00:00

Εμβληματικές εκπομπές που έγραψαν ιστορία από το αρχείο του MEGA, καθώς και νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

MEGA News (Σύντομα Δελτία Ειδήσεων) | 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00

Παρουσίαση: Γλυκερία Νικολοπούλου, Λίζα Φιλιππίδου

Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το MEGA News.

MEGA News Reportaz

Το «MEGA News Reportaz» είναι μια δυναμική playlist με τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μέσα στη ροή του προγράμματος, οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτικά ρεπορτάζ που καλύπτουν ποικίλα θέματα της επικαιρότητας, με την εγκυρότητα του MEGA News.

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ

Ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, χάντμπολ και βόλεϊ πρωταγωνιστούν στο πλούσιο πρόγραμμα του MEGA News. Οι φίλοι του αθλητισμού απολαμβάνουν ζωντανά συναρπαστικούς αγώνες -με έμφαση στον γυναικείο αθλητισμό- βιώνοντας δυνατές συγκινήσεις και υψηλό θέαμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις του UEFA Champions League Γυναικών, καθώς και οι μεγάλες μάχες των ελληνικών ομάδων σε εγχώρια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

