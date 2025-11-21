Προειδοποίηση ότι η Ευρώπη δεν έχει χρόνο να χάσει απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας ότι ο δισταγμός που υποδεικνύει όσον αφορά τα μέτρα που θα τονώσουν την οικονομία της θα στοιχίσουν χαμένα χρόνια ευημερίας, ζητώντας μεγαλύτερη εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας οικονομίας.

Η σιδηρά κυρία της ΕΚΤ ζήτησε η Ευρώπη να αλλάξει το παλιό μοντέλο εξαγωγικό οικονομικό μοντέλο της, που εν μέσω εμπορικού πολέμου έχει οδηγήσει τις οικονομίες να χτίζουν τείχη προστασίας, και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας που θα την κάνει πιο ανθεκτική σε ένα αβέβαιο κόσμο.

«Ο κόσμος γύρω μας δε μένει στάσιμος»

Η Λαγκάρντ ξεκίνησε την ομιλία της στη Φρανκφούρτη με το απόσπασμα «Ο κόσμος γύρω μας δεν μένει στάσιμος» περιγράφοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί επισημαίνοντας ότι «αυτό μπορεί να ακούγεται σαν το είδος του αποσπάσματος που έχετε ακούσει σε πολλές ομιλίες φέτος. Αλλά, στην πραγματικότητα, είναι από την πρώτη ομιλία που έδωσα ως πρόεδρος της ΕΚΤ σε αυτό ακριβώς το συνέδριο τον Νοέμβριο του 2019.

»Σε εκείνη την ομιλία, προέτρεψα την Ευρώπη να αναγνωρίσει ότι το παλιό της μοντέλο ανάπτυξης, που βασίζεται στην ανάπτυξη που βασίζεται στις εξαγωγές, δέχεται πιέσεις. Και ζήτησα μια αλλαγή: να επικεντρωθούμε αντ’ αυτού στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας μας ως πηγή ανθεκτικότητας σε έναν αβέβαιο κόσμο.»

The world will not slow down for Europe — but we can decide how we move forward, says President Christine @Lagarde. This year has shown that our economy has real sources of strength and that, if we act, those strengths can be multiplied. — European Central Bank (@ecb) November 21, 2025

Η Λαγκάρντ προέτρεψε την Ευρώπη να κάνει περισσότερα και πιο έξυπνα βήματα προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τόνισε πως η οικονομία της Ευρώπης «είναι κουρδισμένη πάνω σε έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», καθώς οι άλλοτε ισχυροί εμπορικοί της εταίροι απομακρύνονται και άρα η εξάρτησή της από το εξωτερικό εμπόριο την καθιστά «ευάλωτη».

Εξήγησε πως «τα παγκόσμια σοκ έχουν ενταθεί, με τους αυξανόμενους δασμούς των ΗΠΑ, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Κίνα.

»Ταυτόχρονα, η εσωτερική μας αγορά έχει μείνει στάσιμη, ειδικά στους τομείς που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στους τομείς που θα τη χρηματοδοτήσουν, όπως οι κεφαλαιαγορές.»

Μια πραγματικά ενιαία αγορά

Συνήθως η πρόεδρος της ΕΚΤ σε αυτή την εκδήλωση επικεντρωνόταν στην ολοκλήρωση της ΕΕ με ένα πιο χαλαρό τόνο εστιάζοντας στις κεφαλαιαγορές και στην τραπεζική ενοποίηση. Ωστόσο φέτος ο τόνος της ήταν πιο έντονος.

«Εάν κάνουμε την Ενιαία Αγορά μας πραγματικά ενιαία, η ανάπτυξη της Ευρώπης δεν θα εξαρτάται πλέον από τις αποφάσεις των άλλων, αλλά από τις δικές μας επιλογές», είπε χαρακτηριστικά «Αυτό ήταν το μήνυμά μου πριν από έξι χρόνια. Σήμερα, αυτό το μήνυμα έχει γίνει μόνο πιο επείγον. Άλλα έξι χρόνια αδράνειας και χαμένης ανάπτυξης δεν θα ήταν απλώς απογοητευτικά. Θα ήταν ανεύθυνο».

Η Ένωση θα μπορούσε να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση αν διευκόλυνε το εμπόριο μεταξύ των 27 μελών της. «Σήμερα, παρά τα περισσότερα από 30 χρόνια της Ενιαίας Αγοράς, τα εμπορικά εμπόδια εντός της ΕΕ παραμένουν πολύ υψηλά σε βασικούς τομείς. Η ανάλυση της ΕΚΤ διαπιστώνει ότι τα εσωτερικά εμπόδια στις αγορές υπηρεσιών και αγαθών ισοδυναμούν με δασμούς περίπου 100% και 65% αντίστοιχα»

Το παράδειγμα της Ολλανδίας

Η Λαγκάρντ ανέφερε ως θετικό παράδειγμα την Ολλανδία, μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες της Ένωσης.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι αν όλες οι χώρες της ΕΕ απλώς μείωναν τα εμπόδια τους στο ίδιο επίπεδο με αυτό των Κάτω Χωρών, τα εσωτερικά εμπόδια θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες για τα αγαθά και 9 ποσοστιαίες μονάδες για τις υπηρεσίες» εξήγησε.

«Αν το κάναμε μόνο κατά ένα τέταρτο, θα ήταν αρκετό για να ενισχύσει το εσωτερικό εμπόριο σε βαθμό που να αντισταθμίσει πλήρως τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στην ανάπτυξη».

Οι προτάσεις Λαγκάρντ

Αναφέρθηκε σε ευρείες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, από την εναρμόνιση του ΦΠΑ έως την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες και πρότεινε ακόμη και διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία της Ένωσης.

Υπογράμμισε ότι η απάντηση στα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «εξαρτάται από τη διακυβέρνηση». Προέτρεψε για περισσότερη «αμοιβαία αναγνώριση» που να αποδέχεται τη νομιμότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε ολόκληρο το μπλοκ όταν ισχύει σε ένα μέλος και ζήτησε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο καθεστώς στην ψηφιακή οικονομία.

Η απλοποίηση της λήψης αποφάσεων μέσω της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλους τομείς, όπως η φορολογία, και η χρήση των «28ων καθεστώτων» όπου το νομικό πλαίσιο της ΕΕ συνυπάρχει με το εθνικό δίκαιο, θα βοηθούσε.

«Ο ταχύτερος τρόπος για να επιτευχθεί πραγματική απλούστευση δεν είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανόνων, αλλά η δημιουργία νέων «28ων καθεστώτων» προαιρετικών νομικών πλαισίων της ΕΕ που λειτουργούν παράλληλα με την εθνική νομοθεσία αντί να την αντικαθιστούν.

»Αυτά τα πλαίσια θα επέτρεπαν στις εταιρείες να επιλέγουν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό εγχειρίδιο κανόνων σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να απαιτείται πλήρης εναρμόνιση σε όλα τα κράτη μέλη.» τόνισε.

Η Λαγκάρντ εξήρε επίσης τις δημοσιονομικές δαπάνες, ιδίως στη Γερμανία, για την προστασία της οικονομίας. Τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης για την άμυνα και τις υποδομές «έρχονται την κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη και θα έχουν μετρήσιμη επίδραση στην ανάπτυξη» υπογράμμισε.

Τέλος, σημείωσε ότι η ΕΚΤ, η οποία μείωσε δραστικά τα επιτόκια το 2024-25, θα συμβάλει στο έργο αυτό.

«Θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο στόχο μας» είπε.

Πηγή: ot.gr