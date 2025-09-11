Την απόφαση του για τη διατήρηση αμετάβλητων επιτοκίων ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ, να παρουσιάζει παράλληλα τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Αφότου έκανε μια σύνοψη της απόφασης, η κ. Λαγκάρντ σημείωσε πως «δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα επιτόκια».

President Christine @Lagarde introduces the inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/gvtLtK9Rrf — European Central Bank (@ecb) September 11, 2025 Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τι είπε για τις εμπορικές συμφωνίες και τους δασμούς

Αναφορικά με τις εμπορικές εντάσεις λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Ντραμπ, η Κριστίν Λαγκάρντ υποστήριξε πως «οι τελευταίες συμφωνίες για το εμπόριο έχουν μειώσει τη διεθνή αβεβαιότητα», ενώ ξεκαθάρισε πως «με την πάροδο του χρόνου» θα ξεκαθαρίσει ο αντίκτυπος των δασμών.

«Τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν μια συνεχόμενη ανθεκτικότητα στην οικονομία της Ευρωζώνης, με την αγορά εργασίας να διατηρείται ιδιαίτερα ισχυρή», τόνισε.