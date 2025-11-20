Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2025, σε συνέντευξη Τύπου, την επιδημιολογική εικόνα που έχει διαμορφωθεί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη χώρα. Παράλληλα, ανέλυσε τα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία στήριξης που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, τα πρόσφατα μέτρα που εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς και ένα πακέτο 20 νέων παρεμβάσεων που προτείνει η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη Διαχείριση και τον Έλεγχο της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ). Η Επιτροπή συστάθηκε στα τέλη Οκτωβρίου με απόφαση του Υπουργού Κώστα Τσιάρα.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισαν ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕΕ, καθώς και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η πλήρης, σαφής και διαφανής ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των εμπλεκόμενων φορέων, της αγοράς και των πολιτών σχετικά με την πορεία της νόσου και την αναγκαιότητα συνεργασίας για την ορθή εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισής της.

Είκοσι νέα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η δέσμη 20 επιπλέον μέτρων που εισηγείται η ΕΕΕΔΕΕ συγκροτούν έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για την επόμενη φάση διαχείρισης της κρίσης. Τα μέτρα αφορούν σε έξι βασικούς άξονες παρεμβάσεων:

1. Γενικά μέτρα:

αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων,

καμία χαλάρωση περιορισμών, ενόψει των εορτών,

ενίσχυση κτηνιατρικού προσωπικού,

νέα πιστοποιημένα εργαστήρια,

απαγόρευση κυνηγιού με υποχρεωτική απολύμανση,

δειγματοληπτικές εξετάσεις σε «καθαρές» περιοχές.

2. Μέτρα ελέγχου μετακινήσεων:

απαγόρευση εισόδου οχημάτων χωρίς προειδοποίηση,

υποχρεωτική απολύμανση εκτροφών και οχημάτων,

τήρηση βιβλίων εισόδου-εξόδου,

σταθμοί απολύμανσης 24ωρης λειτουργίας,

έλεγχος στη διακίνηση ζωοτροφών.

3. Μέτρα σε επίπεδο εκτροφής:

εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι με σαφή ευθύνη παρακολούθησης,

υποχρεωτική εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων,

πιστοποιητικό εμπορευσιμότητας για τη διακίνηση ζώντων ζώων και προϊόντων.

4. Μέτρα σε επίπεδο περιφέρειας:

λειτουργία σταθμών απομόνωσης-καραντίνα,

έγκαιρη θανάτωση και ταφή με αυστηρή τήρηση υγειονομικών κανόνων.

5. Μέτρα σε επίπεδο γαλακτοβιομηχανίας:

ορισμός υπεύθυνων κτηνιάτρων,

συστηματικές δηλώσεις εκτροφών,

τήρηση πρωτοκόλλων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα.

6. Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης κτηνοτρόφων:

άμεσες αποζημιώσεις με 50% προκαταβολή,

οικονομική ενίσχυση για 6+6 μήνες,

ειδικό επίδομα απαγόρευσης βόσκησης, όπου απαιτείται.

Όπως επισημάνθηκε, τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην αυστηροποίηση της επιτήρησης, στη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης και στη στήριξη των συνεπών κτηνοτρόφων, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο κανόνων και κινήτρων.

Όπως τόνισε ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ, «η Επιτροπή με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη διεθνή εμπειρία διαμόρφωσε ένα συνεκτικό πλαίσιο μέτρων, που ενισχύει τη βιοασφάλεια σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μας επιτρέπει να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου, προστατεύοντας ταυτόχρονα το ζωικό κεφάλαιο και το εισόδημα των κτηνοτρόφων».