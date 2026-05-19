Η Stoiximan ανακοινώνει τη συνεργασία της με την FIFA ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™, το οποίο θα διεξαχθεί σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. Μια διοργάνωση που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Stoiximan και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους. Τέσσερα χρόνια πριν, η Stoiximan ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που συνεργάστηκε με τη FIFA, ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Qatar 2022™ για Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Romy Gai, Chief Business Officer της FIFA, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την Stoiximan ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™. Από την πρώτη μας συνεργασία, η Stoiximan έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στη δημιουργία υπεύθυνων και καινοτόμων εμπειριών για τους φιλάθλους, με κοινό στόχο να φέρουμε ακόμα πιο κοντά το κοινό στη μοναδική εμπειρία του ποδοσφαίρου. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ξανά σε μια διοργάνωση που θα ενώσει εκατομμύρια φιλάθλων σε όλο τον κόσμο».

Ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan, δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Stoiximan και επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική μας να επενδύουμε στη δύναμη του αθλητισμού. Ως η μοναδική εταιρεία του κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο που συμμετέχει, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, σε αυτή τη διοργάνωση ως Επίσημος Υποστηρικτής, συνεχίζουμε να δημιουργούμε εμπειρίες που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι που αγαπούν – πάντα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το κοινό μας».

Η Stoiximan θα προσφέρει στους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία από τον κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι φίλαθλοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων υπεύθυνου παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ορίων, εργαλείων διαχείρισης χρόνου και εξειδικευμένης υποστήριξης 24/7. Παράλληλα, η Stoiximan σχεδιάζει μια σειρά ψηφιακών και φυσικών activations για τους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο, στο πλαίσιο του FIFA World Cup 2026™.