Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θεσσαλία ετοιμάζονται για μεγάλη πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα, με στόχο τον συντονισμό κινητοποιήσεων και τον καθορισμό μπλόκων.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) κάλεσε τους παραγωγούς να συμμετάσχουν «μαζικά και μαχητικά» την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων. Στόχος της ήταν οι Θεσσαλοί αγρότες να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο, το οποίο θα αναπτυχθεί περαιτέρω στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι κυβερνητικές πολιτικές τους «ξεκληρίζουν», επιρρίπτοντας ευθύνες για:

το αυξημένο κόστος παραγωγής,

τις καθυστερούμενες ή εξαιρετικά χαμηλές αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ,

τις χαμηλές τιμές παραγωγού, παρά το υψηλό κόστος στο ράφι, και

τις ελλιπείς επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά μεγέθη της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ομοσπονδίες της Θεσσαλίας τονίζουν ότι μόνο με ενωμένους αγώνες μπορούν να ανατρέψουν τις πολιτικές που τους φτωχαίνουν. Ευελπιστούν ότι θα αποσπάσουν «κατώτατες εγγυημένες τιμές» και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της παραγωγής.

Η σύσκεψη στα Φάρσαλα είχε στόχο όχι μόνο πανθεσσαλικό, αλλά και πανελλαδικό συντονισμό, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων, ώστε οι επόμενες κινητοποιήσεις να έχουν μεγαλύτερη δυναμική και ορατότητα.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας σε δηλωση του τόνισε: «Tα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα και οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα, το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους για να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Σήμερα όλοι μαζί, ενωμένοι, παίρνουμε την απόφαση και πηγαίνουμε στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, ώστε να ανακοινώσουμε ημερομηνία για να στηθεί ένα μεγάλο ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες: Αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογία που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα. Είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας».