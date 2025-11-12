Οι περιπέτειες της ελληνικής κτηνοτροφίας με την ευλογιά, κι όχι μόνο, στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, φαίνεται να έχουν καταλαγιάσει πλέον.

Προς το παρόν. Και λόγω καιρού, η επόμενη άνοιξη θα είναι κρίσιμη επί του συγκεκριμένου θέματος. Διότι όπως έλεγε πηγή της αγοράς οι ποσότητες της πρώτης ύλης που συγκεντρώνουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις έχει ήδη ελαττωθεί.

Ωστόσο όμως οι εξαγωγικές επιδόσεις της φέτας συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακές. Αν μάλιστα συνυπολογιστούν με τις εξαγωγές του γιαουρτιού, τότε τα δύο γαλακτοκομικά προιόντα από κοινού βρίσκονται στην πρώτη θέση των εξαγωγών του κλάδου των τροφίμων.

Είναι ο κλάδος με την ισχυρότερη ως τώρα δυναμική απ όλους του κλάδους εξαγωγής της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία των εξαγωγικών φορέων ο κλάδος των τροφίμων στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου τρέχει με ρυθμό 10,2%, ενώ η αξία των εξαγωγών του ανέρχεται στο ίδιο διάστημα στα 6,735 δισ. ευρώ. Αν μάλιστα διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και στους επόμενους μήνες, ως τον Δεκέμβριο, η αξία των εξαγωγών των τροφίμων θα πλησιάσει τα 9 δισ. ευρώ.

Πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη του κλάδου είναι η φέτα. Πέρυσι, στη διάρκεια του 2024 ο όγκος των εξαγωγών της ανήλθε στους 97.000 τόνους και η αξία τους στα 785 εκατ. ευρώ – αν συνυπολογιστούν και οι εξαγωγές γιαουρτιού την περσινή χρονιά, τα δύο προιόντα πραγματοποιήσαν εξαγωγές περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Η φέτα στις διεθνείς αγορές

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ο όγκος των εξαγωγών της φέτας ανήλθε στους 54.000 τόνους έναντι 48.700 τόνων στο αντίστοιχο διάστημα του 2024 και με βάση τους τρέχοντες ρυθμούς πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχουν κατά πολύ ξεπεράσει τους 100.000 τόνους. Παράλληλα στο ίδιο διάστημα η αξία των εξαγωγών της φέτας ανήλθε στα 429 εκατ. ευρώ, έναντι 396 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι καλύτερες αγορές παραμένουν της Γερμανίας, της Ιταλίας με 8.000 τόνους έναντι 6.200 τόνων, της Γαλλίας με 6.000 τόνους έναντι 4.700 τόνων και της Βρετανίας με 7.000 τόνους έναντι 6.000 τόνων πέρυσι στο αντίστοιχο εξάμηνο.

Προς το παρόν φαίνεται πως ανακόπηκε η δυναμική των εξαγωγών της φέτας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της επιβολής δασμών. Κι έτσι ο όγκος των εξαγωγών διατηρείται στα περσινά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά με υψηλούς ρυθμούς κινούνται οι εξαγωγές γιαουρτιού.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ο όγκος των εξαγωγών του ανήλθε στους 114.000 τόνους έναντι 81.000 τόνων στο αντίστοιχο περσινό διάστημα και η αξίας τους από 188 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024 φέτος ανήλθε στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου στα 262 εκατ. ευρώ.

Η νούμερο ένα αγορά

Στην προκειμένη περίπτωση ξεχωρίζουν η αγορά της Ιταλίας που στο πρώτο εξάμηνο εξήχθησαν 44.000 τόνοι έναντι 34.000 τόνων πέρυσι και της Ολλανδίας που στο ίδιο διάστημα οι εξαγωγές ανήλθαν στους 3.500 τόνους έναντι 2.000 τόνων πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υψηλός ρυθμός της ολλανδικής αγοράς οφείλεται κυρίως στην FrieslandCampina – ο μητρικός όμιλος της έδωσε την δυνατότητα από την Ελλάδα να εξάγει στην Ολλανδία.

Πάντως όπως τονίζουν πηγές της αγοράς «οι εξαγωγές γιαουρτιού δεν έχουν οροφή».

Πηγή: OT.GR