Οι Αρχές της Καταλονίας στην Ισπανία συνέλαβαν την Τρίτη τον Τζόναθαν Άντιτς, γιο του ιδρυτή του ομίλου μόδας Mango, Ίσακ Άντιτς, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του. Ο ισχυρός άνδρας της μόδας έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομική δύναμη Mossos.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι ο Τζόναθαν Άντιτς ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, η οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήταν πεπεισμένη για την αθωότητά του. Ο Ίσακ Άντιτς έχασε τη ζωή του μετά από πτώση άνω των 100 μέτρων (328 πόδια) από έναν γκρεμό, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στα σπήλαια του Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Οι αντιφάσεις του γιου του

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε τις αρχές. Αντίθετα, τροφοδότησε τις υποψίες, σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε σκοτεινά σημεία και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας. Η κατάσταση αυτή περιπλέκεται και από τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ίσακ Άντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia, η οποία επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν μετατράπηκε από μάρτυρας σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο, με την Αστυνομία να ερευνά πλέον το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Άντιτς». Ο θάνατος του ιδρυτή της Mango έχει συγκλονίσει τον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο.

Η αμύθητη περιουσία του

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Άντιτς μετακόμισε με την οικογένειά του στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Ίδρυσε τη Mango το 1984, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στη Βαρκελώνη. Θεωρήθηκε ως ο βασικός αντίπαλος του Amancio Ortega, ιδιοκτήτη της Inditex (Zara), του μεγαλύτερου λιανοπωλητή μόδας στον κόσμο.

Η περιουσία του ανερχόταν σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Σήμερα, η Mango διαθέτει 2.700 καταστήματα σε 120 αγορές σε όλο τον κόσμο. Το 2023 σημείωσε εταιρικό ρεκόρ πωλήσεων ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το 33% των δραστηριοτήτων της να πραγματοποιείται στο διαδίκτυο. Επί του παρόντος, ο όμιλος επεκτείνεται στις ΗΠΑ, όπου σχεδιάζει να λειτουργεί 65 καταστήματα μέχρι το τέλος του 2025.