Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί.

Βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» ζητά η αντιπολίτευση

Το ΠαΣοΚ ζητάει βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η εισηγήτρια Μιλένα Αποστολάκη, επέρριψε ευθύνες στο προεδρείο γιατί το κόμμα είχε ζητήσει από τις αρχές Οκτωβρίου να προσέλθει.

Με βίαιη προσαγωγή του Φραπέ συμφωνεί αλλά και με το να πάει εισαγγελέα συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ομως ο Βασίλης Κοκκαλης λέει ότι ο εισαγγελέας δεν μπορεί να διερευνήσει τυχόν σχέσεις με Αυγενάκη.

Με βίαιη προσαγωγή του συμφωνούν επίσης ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Παράλληλα ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κατηγορεί την πλειοψηφία και τον κ. Ξυλούρη για «απαράδεκτη συντεχνία» και κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλου.

Τονίζει ότι η επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων είναι καταχρηστική, καθώς δεν του έχει αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Σημειώνει επίσης ότι προκαλεί ερωτηματικά η στάση της αστικής δικαιοσύνης, ειδικά όταν για τον ρόλο συγκεκριμένου προσώπου υπάρχουν «ολόκληροι τόμοι» με πράξεις που φέρεται να έχει διαπράξει.