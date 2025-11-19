Βροχερός θα είναι ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ. Σήμερα Τετάρτη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στα βορειοδυτικά, με καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά.

Μικρότερης έντασης βροχές προβλέπονται στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας. Αυξημένη θα είναι η συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στα νησιά του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι έως 20-21 στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά αντίστοιχα, 23 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο.

Η πρόβλεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα θα πυκνώνουν και πιθανόν να ψιχαλίσει λίγο τοπικά στα δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία 23 βαθμούς, με ισχυρούς νοτιάδες 4-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και θα βρέχει τοπικά από το πρωί, ενώ από το απόγευμα αναμένονται μέτριας έντασης βροχές. Η θερμοκρασία 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Την Πέμπτη στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή οι βροχές θα συνεχιστούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Το Σάββατο θα έχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, την Κυριακή στα δυτικά θα επικρατήσει άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

Η εξέλιξη του καιρού ανά ώρα