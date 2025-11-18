Μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τον χειμώνα αλλά και τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες μέρες αναμένεται χειμωνιάτικη μεταβολή σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

Όπως σημειώνει, σημαντική βαρυχειμωνιά θα πλήξει πολλές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, με τα χιόνια να φτάνουν ακόμη και σε μεγάλες πόλεις.

Στον αντίποδα, στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και στη χώρα μας το φθινόπωρο εξακολουθεί να κυριαρχεί, με τον καιρό να παραμένει πιο ήπιος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ. Όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα περιμένουμε τις πρώτες χειμωνιάτικες «εξάρσεις», με χιόνια που αρχικά θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά και, σταδιακά, δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ο καιρός σήμερα

Με έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκινά η Τρίτη, καθώς σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το ισχυρό νότιο ρεύμα μεταφέρει εκ νέου σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Βροχερός αναμένεται ο καιρός κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο —κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς— στην Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται να αλλοιώσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας, προκαλώντας θολούρα και περιορισμένη ορατότητα σε αρκετές περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη, με τα φαινόμενα στα δυτικά να εμφανίζονται κατά τόπους ισχυρά. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα προβλέπονται και βροχές μικρής έντασης μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα αντίστοιχα των προηγούμενων ημερών, φτάνοντας τους 21 βαθμούς στα βόρεια, 23 στα δυτικά και έως 24-25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις, κυρίως αραιές που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με μικρή πιθανότητα για τοπική ψιχάλα και θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Αυξημένη θα είναι η συννεφιά και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και το βράδυ, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς.

Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (18-11-25) και αύριο Τετάρτη (19-11-25):

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και στην Ηπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο, (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.