Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε εχθές Δευτέρα 17/11 προχώρησε σήμερα η ΕΜΥ, με βάση τα τελευταιά προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το ισχυρό νότιο ρεύμα μεταφέρει εκ νέου σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα αντίστοιχα των προηγούμενων ημερών, φτάνοντας τους 21 βαθμούς στα βόρεια, 23 στα δυτικά και έως 24-25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Τι ισχύει για Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις, κυρίως αραιές που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με μικρή πιθανότητα για τοπική ψιχάλα και θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς.

Αυξημένη θα είναι η συννεφιά και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και το βράδυ, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς.