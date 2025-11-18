Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στα βορειοδυτικά, με καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά.

Μικρότερης έντασης βροχές προβλέπονται στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας. Αυξημένη θα είναι η συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στα νησιά του Αιγαίου.

Το ισχυρό νότιο ρεύμα που θα κυριαρχεί θα ευνοήσει και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, θα αυξήσει τα ποσοστά υγρασίας, ενώ προβλέπονται και ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ στα ηπειρωτικά, με περιορισμένη ορατότητα στα βορειοδυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι έως 20-21 στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά αντίστοιχα, 23 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο έως 7.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα θα πυκνώνουν και πιθανόν να ψιχαλίσει λίγο τοπικά στα δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-23 βαθμούς, με ισχυρούς νοτιάδες 4-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και θα βρέχει τοπικά από το πρωί, ενώ από το απόγευμα αναμένονται μέτριας έντασης βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή, στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

Το Σάββατο, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.