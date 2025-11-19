Νέα στοιχεία ερχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον θάνατο του 58χρονου οδηγού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο άτυχος άνδρας υπέστη πνευμονικό οίδημα, συνέπεια υπερτροφίας της καρδιάς, με το σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη δυσλειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων ο οργανισμός του 58χρονου δεν άντεξε, με το σοκ που υπέστη να οδηγεί στην εκδήλωση πνευμονικού οιδήματος και τελικά στον θάνατό του.

Τι υποστήριξε ο 29χρονος δράστης

Ο 29χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση έδωσε τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Όπως ισχυρίστηκε, είχε σταματήσει με το αυτοκίνητό του μπροστά από γυμναστήριο για να μπει να αθληθεί, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 58χρονος του έκλεισε τον δρόμο.

Ακολούθησε έντονος καυγάς, με τον νεαρό να καταδιώκει τον 58χρονο στα γύρω στενά.

Μαζί του, όπως είπε, βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα που ήθελαν επίσης να μπουν στο γυμναστήριο. Η μηχανή με την οποία καταδίωξε τον οδηγό ανήκε σε φίλο του, ο οποίος φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον 29χρονο, επέστρεψε στο γυμναστήριο και έμεινε για λίγα λεπτά, μέχρι που είδε ξανά τον 58χρονο να τον περιμένει απ’ έξω. Ακολούθησε νέος διαπληκτισμός και δεύτερη καταδίωξη, η οποία κατέληξε στην οδό Σουλιέ, στο αδιέξοδο.

Εκεί, όπως ομολόγησε, κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στον 58χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο, ενώ του χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Μετά την επίθεση επιβιβάστηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε.

Ειχε επιτεθεί με κοπίδι σε τρεις οδηγούς

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος είχε εμπλακεί και σε ανάλογο περιστατικό λίγες ημέρες πριν, όταν επιτέθηκε σε τρεις οδηγούς με κοπίδι και πάλι στον Νέο Κόσμο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι περιγραφές για τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας είναι σοκαριστικές. Τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί φέρονται να επέβαιναν σε δύο μηχανές και να κινήθηκαν αρχικά πίσω από το όχημα του 58χρονου. Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, πίστεψαν ότι ο οδηγός τους έκλεισε τον δρόμο και η ένταση κλιμακώθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δράστες κατέβηκε από τη μηχανή και άρχισε να χτυπάει τον 58χρονο στο κεφάλι. Ο οδηγός κατέρρευσε, με το αυτοκίνητό του να ξεφεύγει από τον έλεγχο και να καταλήγει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.