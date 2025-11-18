Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρεις νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού, ο οποίος κατέληξε λίγο μετά το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ (17/11) στον Νέο Κόσμο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο Έλληνες και ένας Αλβανός ακολουθούσαν το αυτοκίνητο του θύματος με δύο μηχανάκια. Κάποια στιγμή σταμάτησαν και, για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ένας από αυτούς επιτέθηκε στον άνδρα, χτυπώντας τον επανειλημμένα.

Του άρπαξε το κεφάλι και το χτύπησε στο τιμόνι

Μαρτυρία που εξετάζεται από τις Αρχές αναφέρει ότι ο δράστης άρπαξε το κεφάλι του 58χρονου και το χτύπησε πολλές φορές στο τιμόνι του οχήματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το εσωτερικό του αυτοκινήτου ήταν γεμάτο αίμα, ενώ και το παρμπρίζ είχε υποστεί ζημιά.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ενδεχόμενο ο θάνατος του άνδρα να οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς θεωρείται πλέον απίθανο. Αντίθετα, το επικρατέστερο σενάριο για τους ερευνητές είναι ότι ο 58χρονος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των σφοδρών χτυπημάτων που δέχτηκε στο κεφάλι.

Πέρα από τους τρεις βασικούς εμπλεκόμενους, συνελήφθη και ο πατέρας ενός εξ αυτών. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για έλεγχο, εκείνος προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί.

Και οι τρεις νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.