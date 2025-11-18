Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο ενός 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, καθώς άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών προχώρησαν ήδη σε δύο προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τα συγκεκριμένα πρόσωπα εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στον θάνατο του 58χρονου, ο οποίος αρχικά φαινόταν να έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Το χρονικό του θρίλερ στον Νέο Κόσμο, τα ερωτηματικά

Ωστόσο, το περιστατικό έχει πλέον λάβει νέα τροπή, καθώς έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό» μετά το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Σουλιέ 9, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του, με την ΕΛ.ΑΣ. να μην αποκλείει το σενάριο ο οδηγός να υπέστη ανακοπή είτε πριν είτε αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι ο άνδρας έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι περιπλέκει την υπόθεση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι διερευνάται σοβαρά η πιθανότητα να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενης μοτοσικλέτας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Οι αρχές αναζητούν μια μηχανή με δύο επιβαίνοντες, χωρίς όμως να είναι ακόμη σαφές ποιος καταδίωκε ποιον και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο πριν από τη σύγκρουση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έκθεση.