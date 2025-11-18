Ο 29χρονος Αλβανός, που συνελήφθη για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ομολόγησε ότι τσακώθηκε με το θύμα για μία παρεξήγηση στον δρόμο και τον έδειρε μέχρι θανάτου. Από το σημείο που έγινε ο καυγάς, αλλά και την καταδίωξη του θύματος, υπάρχει οπτικό υλικό.

Όπως ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι τρεις Έλληνες αφέθηκαν ελεύθεροι. Για έναν θα εξεταστεί αν θα κατηγορηθεί για κάτι ή όχι αφού το μηχανάκι ήταν ιδιοκτησίας του και το είχε δανείσει στον δράστη. Για τον πατέρα του Αλβανού που αποπειράθηκε να κρύψει το μηχανάκι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα διωχθεί τελικά για υπόθαλψη ή όχι.

Τι έδειξε η νεκροψία

Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του στην οδό Σουλιέ μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα. Έφερε εμφανείς μώλωπες και χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε από ανακοπή.

Σημειώνεται ότι ο Αλβανός δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ο ένας Έλληνας για ληστείες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, στο θύμα διαπιστώθηκαν κακώσεις προσώπου και τραχήλου, συνεπεία του αναφερόμενου ξυλοδαρμού, πνευμονικό οίδημα και υπετροφία καρδιάς για την οποία έχουν ληφθεί ιστολογικά δείγματα.