Στο βιβλίο του «Αυτή η νύχτα μένει», που κυκλοφόρησε το 1994, ο Θάνος Αλεξανδρής αποτυπώνει την προσωπική του εμπειρία, όταν αναγκάστηκε να εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα. Με αυτό το υλικό ως βάση, ο Αστέριος Πελτέκης διασκευάζει και μεταφέρει στη σκηνή το κείμενο, σκηνοθετώντας μια παράσταση για τη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας, στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 – τότε που το χρήμα έρρεε άφθονο. Γι’ αυτό το ταξίδι στη νύχτα, που έχει τους δικούς της κανόνες, τη μουσική γράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Παίζουν: N. Ακτύπη, Θ. Αλεξανδρής, Α. Αντωνάκος, Ε. Βάρσου, Ν. Γεωργάκης, Θ. Δισλής, Ζ. Ευθυμίου, Σ. Καλαϊτζής, Σ. Καλεμκερίδου, Π. Καναράκης, Γ. Καραμφίλης, Θ. Κοντογιώργης, Χ. Κωνσταντινίδου, Χ. Μαστρογιαννίδης, Ι. Μόχλας, Κ. Μπουλούμη, Δ. Παπάζογλου, Β. Ρέινα, Κ. Σαντάς, Ε. Σαρμή, Π. Σεργουνιώτη, Γ. Τσάτσαρης

Συντελεστές: Κείμενο: Θ. Αλεξανδρής, Θεατρ. απόδοση-Σκηνοθεσία: Α. Πελτέκης, Μουσική: Σ. Κραουνάκης, Εικ. σύνθεση & εγκατάσταση: Φ. Λύτρα, Κοστούμια: Ν. Χαρλαύτης, Χορευτές: Α. Κελέση, Γ. Μάρτος, Χορογραφίες: Δ. Παπάζογλου, Φωτ.: Σ. Τζο- λόπουλος, Συνεργάτης σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Δ. Πανά, Β. σκηνοθέτη: Ε. Σαρμή, Οργ. παραγωγής: Α. Τζίμας

Θέατρο: Βασιλικό Θέατρο, Πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 5200200

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 18 Δεκεμβρίου – 31 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 7€-21€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» από το inTickets.