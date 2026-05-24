«Τι ζούμε αγάπη μου, απόψε» απόψε είπε ο διπλανός μας θεατής, στη συνοδό του, το βράδυ του Σαββάτου, 23 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ. Και η «αγάπη» του δεν σταμάτησε να τραγουδά όπως και ο ίδιος από την αρχή έως το τέλος της συναυλίας των Iron Maiden. Όπως περίπου έκαναν και οι χιλιάδες θεατές που συγκεντρώθηκαν σε αυτή τη γιορτή του heavy metal από το βρετανικό συγκρότημα.

Κάποιοι είναι σίγουρο ότι θα κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των Metallica και των Iron Maiden που εμφανίσθηκαν στον ίδιο χώρο (Ολυμπιακό Στάδιο) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Με νωπές ακόμα τις μνήμες σε όσους παραβρέθηκαν και στις δύο συναυλίες/ show, θα συγκρίνουν προσέλευση κοινού (σαφώς μεγαλύτερη αυτή των Metallica, βοηθούσε άλλωστε και η 360ο μοιρών κεντρική σκηνή), την ένταση των δύο συγκροτημάτων κοκ.

Το θέμα όμως δεν είναι να συγκρίνεις αλλά να δεις την απήχηση που έχει ακόμα το metal, να παρατηρήσεις ότι τα μαλλιά πολλών θεατών να άσπρισαν ή να… έπεσαν αλλά το χούι έμεινε. Το κούνημα του κεφαλιού, το κλασικό headbanging, δεν ξεχνιέται.

«Επίθεση» από το πρώτο δευτερόλεπτο

Ο Bruce Dickinson στο τραγούδι, Steve Harris (μπάσο και φωνητικά), Dave Murray (κιθάρα), Adrian Smith (κιθάρα και φωνητικά), Janick Gers (κιθάρα), Simon Dawson (τύμπανα), ο οποίος αντικαθιστά στα live τον Nicko McBrain, ισοπέδωσαν από το πρώτο δευτερόλεπτο ό,τι είχαν αφήσει όρθιο, πριν δεκαπέντε ημέρες οι Metallica. Η «Run for your lives» περιοδεία των Iron Maiden ξεκίνησε ιδανικά στην Αθήνα, τόσο για το γκρουπ όσο και για τους θεατές.

«Run to the hills/ Run for your lives», τραγούδησε ο Bruce Dickinson με όλη τη δύναμη της ψυχής του και ακολούθησαν οι χιλιάδες των θεατών, για να συμπληρώσει ενδιάμεσα –στους παραπάνω στίχου – «I love you». Πλήρης αποθέωση για αυτή την μπάντα από το Λέιτον του Ανατολικού Λονδίνου, που μετά 50 και ένα χρόνια ζωής, γνωρίζει πολύ καλά πώς να στέκεται στη σκηνή και να «παράγει» μουσική.

Η “Run For Your Lives” περιοδεία ξεκίνησε ιδανικά από την Αθήνα

Το ταξίδι των Iron Maiden ξεκίνησε δείχνοντας στις οθόνες (βίντεο) τα στενά του Ανατολικού Λονδίνου της γειτονιάς τους, τη Ruskin Arms pub, (θεωρείται ιστορικά το πνευματικό «σπίτι» των Iron Maiden, καθώς αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους όπου το συγκρότημα καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970) και κάπου εκεί το συγκρότημα άρχισε την επέλασή του με το «Murders In The Rue Morgue». Οι θεατές έτοιμοι να τους συνοδεύσουν στα φωνητικά -όπως και έκαναν- και από εδώ και πέρα οι κιθάρες –και τα υπόλοιπα όργανα- πήραν φωτιές, που έσβησαν μετά περίπου δύο ώρες.

Όλα τα κλασικά τραγούδια

Το «Wrathchild», ανέδειξε την ικανότητα του μπασίστα και ιδρυτή του γκρουπ Steve Harris, στην μουσική δημιουργία, το «Killers» συνέχισε στον ίδιο τόνο ενώ το «Phantom Of The Opera», άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου (με θετική έννοια) για ότι θα ακολουθούσε. Δύναμη πυρός και πλήρης αποθέωση. Και από τα μέλη του κοινού προς τους θεατές και από το κοινό προς τους μουσικούς.

«Fear of the Dark», «Run to the Hills» και «The Trooper» ξεσήκωσαν το κοινό

Στο «The Number Of The Beast» κανείς δεν έμεινε ακίνητος και στη συνέχεια ήρθε το «Infinte Dreams». Ο Bruce το προλόγισε ως έκπληξη – «όχι δεν είναι το Alexander the Great», μας είπε – αλλά το τραγούδι αυτό που παίζουν για πρώτη φορά ζωντανά μετά 38 χρόνια. Από τα κομμάτια διαμάντια της ιστορίας του γκρουπ.

Ακολούθησαν τα «Powerslave», «2 Minutes To Midnight» -το ΟΑΚΑ έτριζε από τη δύναμη και το τραγούδι μέχρι να φθάσουμε στο επικό «The Rime Of The Ancient Mariner». Παραπάνω από δώδεκα λεπτά, βίντεο, μουσική και μουσικοί, συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν το αψεγάδιαστο αποτέλεσμά τους, που από μόνο του θα μπορούσε να ήταν συναυλία.

Στα συν της συναυλίας το 10λεπτο «Seventh Son Of A Seventh Son» αλλά και το «The Trooper» που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί και να χαθεί από τη συλλογική συνείδηση των φανς των Iron Maiden. Γραμμένο από τον μπασίστα Steve Harris, το τραγούδι βασίζεται στο «Charge of the Light Brigade at the Battle of Balaclava 1854», το οποίο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου, και είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Λόρδου Tennyson του 1854. Ο Bruce, εκτός από τη βρετανική σημαία ανέμισε και την ελληνική σημαία.

«Rime of the Ancient Mariner»: Μια από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς

Η βραδιά έκλεισε με τα εμβληματικά «Aces High», με τον Eddie να οδηγεί spitfire στο βίντεο, τραγούδι φόρος τιμής στους πιλότους της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) που πολέμησαν τη γερμανική Luftwaffe κατά τη Μάχη της Βρετανίας το 1940 – «Fear Of The Dark» και το «Wasted Years». Τρία τραγούδια εμπειρίες συναυλιακής ζωής. Η δε αποχώρηση των θεατών έγινε με το «Always Look on the Bright Side of Life» – Monty Python. Το βρετανικό χιούμορ στα καλύτερά του.

Στα καλύτερά τους ήταν και οι Iron Maiden με τους Bruce και Steve να κρατούν σταθερά το καράβι σε αυτή την απολαυστική βραδιά που ήταν περισσότερο συναυλία και λιγότερο show. Και οι θεατές και το κατάλαβαν και το εκτίμησαν.

To set list της συναυλίες των iron Maiden

Doctor Doctor (UFO, ηχογραφημένο)

The Ides of March (ηχογραφημένο)

Murders in the Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom of the Opera

The Number of the Beast

Infinite Dreams

Seventh Son of a Seventh Son

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Rime of the Ancient Mariner

Run To the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Aces High

Fear of the Dark

Wasted Years

Always look on the Bright Side of Life (Monty Python, ηχογραφημένο)