Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την 52 επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με αναφορά στο μήνυμα της εξέγερσης των φοιτητών έναντι της δικτατορίας και το πόσο σύγχρονο είναι αλλά και το πόσο και σήμερα αφορά τη Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τιμά και φέτος την εξέγερση του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου 1973. Η ανάμνηση της κορυφαίας στιγμής του αντιδικτατορικού αγώνα, που κλόνισε συθέμελα το οικοδόμημα της χούντας των συνταγματαρχών, δεν αποτελεί απλώς άλλη μια επέτειο, ούτε κάποιο τυπικό καθήκον. Αυτή η συγκλονιστική στιγμή συλλογικής περηφάνειας του λαού μας, είναι πλέον μια σταθερή ευκαιρία συνειδητοποίησης, για το πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει μια Δημοκρατία, για το πόσες μορφές μπορεί να πάρει ο φασισμός, για το ότι η ελευθερία μας και η Δικαιοσύνη «θέλουν δουλειά πολύ». Τα αιτήματα της ίδιας της εξέγερσης, έθεσαν τις βάσεις της οικοδόμησης μιας Δημοκρατίας, με ελεύθερη και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αυτή την κατάκτηση, οφείλουμε και σήμερα να περιφρουρήσουμε έναντι των σύγχρονων μορφών υπονόμευσής της.