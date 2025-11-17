Φρούριο σήμερα Δευτέρα 17 Νοέμβρη η Αθήνα καθώς κορυφώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Επί ποδός θα βρίσκονται περίπου 5.500 αστυνομικοί από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 09:00 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία.

Οι προσυγκεντρώσεις, η πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας καλούν σε μαζική συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία, με ραντεβού στις 4.30 μ.μ. στα Προπύλαια.

Αντίστοιχα, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Η προσυγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έχει οριστεί στις 5 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου.

Η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλούν στις 15:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία. Αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει και η ΟΓΕ και η ΕΕΔΥΕ.

Πολυτεχνείο 1973: Η αιματοβαμμένη σημαία και το τελετουργικό Οι ώρες και τα σημεία

ΑΔΕΔΥ: 15:30 – Πλατεία Κλαυθμώνος

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ): 16:30 – Προπύλαια

Κ.Ο. Αττικής ΚΚΕ: 17:00 – Σταδίου & Γεωργίου Σταύρου

ΚΚΕ (μ-λ): 15:00 – Χρ. Λαδά & Σταδίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Λόγω των εκδηλώσεων έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ έχει προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Κλειστοί σταθμοί μετρό από τις 14:00

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Δρακόντεια μέτρα της ΕΛ.ΑΣ για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της ΕΛΑΣ στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των σημερινών εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία θα βρίσκονται επί ποδός από νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούν προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», έτοιμοι να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Θεσσαλονίκη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βρίσκονται σε ισχύ και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων για την 52η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στη Θεσσαλονίκη το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, από όπου και θα ξεκινήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης.