Στον χώρο του Πολυτεχνείου βρέθηκε το πρωί ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα. Αμέσως μετά προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ’73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο. Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους, που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν.

Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους».