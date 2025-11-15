Κατάμεστο είναι από το πρωί του Σαββάτου (15/11) το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, καθώς πλήθος πολιτών σπεύδει να τιμήσει την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοέμβρη.

Οι πύλες του ιδρύματος άνοιξαν στις 9:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού.

Από την πρώτη στιγμή, μικροί και μεγάλοι, πολίτες κάθε ηλικίας, αλλά και οικογένειες με παιδιά, φτάνουν στον χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.