Η σημαία με την οποία εδώ και 52 χρόνια, ξεκινάει η πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη αποτελεί σύμβολο του αγώνα για τη Δημοκρατία. Ποιος είναι όμως σήμερα ο υπεύθυνος του ιστορικού κειμηλίου;

Πίσω από την αιματοβαμμένη σημαία στοιχήθηκαν για πέντε δεκαετίες φοιτητές, νεολαίοι, εργαζόμενοι, που τιμούσαν τον αγώνα των εξεγερμένων του ‘73. Με τον καιρό η σημαία ταυτίστηκε με την ΠΑΣΠ (Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη που πρόσκειται στο ΠαΣοΚ), μετά από μία άτυπη «συμφωνία» μεταξύ των παρατάξεων και τη δέσμευση ότι θα επιστραφεί στην ΕΦEΕ (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος) όταν αυτή συγκροτηθεί ξανά σε Σώμα.

Το 2008, ο Μιχάλης Νικηφόρος, προερχόμενος από την ΑΣΟΕΕ, ανέλαβε μετά από αμφιλεγόμενες διαδικασίες και πολλές καταγγελίες, γραμματέας της ΠΑΣΠ ΑΕΙ. Οι διαδικασίες αυτές ήταν σκληρές, καθώς είχε μεσολαβήσει η δύσκολη περίοδος με το δίπολο Γ. Παπανδρέου – Ε. Βενιζέλου, και η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ θεωρείτο «προεδρική». Έκτοτε, η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ είναι η υπεύθυνη για τη σημαία.

Από την ΠΑΣΠ στον Κασσελάκη

Ωστόσο, στο πέρασμα των χρόνων και μετά τις ανακατατάξεις που ακολούθησαν στο πολιτικό σκηνικό, πολλά στελέχη ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ «μετακόμισαν» στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια κάποιοι εξ αυτών ακολούθησαν τα βήματα του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Μιχάλης Νικηφόρος, που ήταν ο τελευταίος εκλεγμένος γραμματέας της ΠΑΣΠ ΑΕΙ, σήμερα είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Ο ίδιος ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος της διαδικασίας «ανοίγματος» της σημαίας, αλλά σήμερα δηλώνει ότι πλέον δεν έχει εμπλοκή με αυτή τη διαδικασία, έστω κι αν δίνει το παρών στην κεφαλή της πορείας και μετά το 2013, χρονιά που υποστηρίζει πως σταμάτησε να είναι γραμματέας και να έχει την ευθύνη της διαδικασίας.

Υποστηρίζει επίσης πως, η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ έχει αυτονομηθεί από την κεντρική ΠΑΣΠ, παραδέχεται ότι μέλη της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ έχουν προσχωρήσει τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο Κίνημα Δημοκρατίας – κάτι το οποίο ανέφερε μιλώντας στο ΒΗΜΑ και ο πρώην δήμαρχος Ηλιούπολης, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (σ.σ. πρώην ΑΣΟΕΕ), Γιώργος Χατζηδάκης – και εξέφρασε την άποψη ότι η σημαία ήταν πάντοτε και εξακολουθεί να είναι διακομματική.

«Η σημαία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα ή παράταξη»

Σε δήλωσή του στο ΒΗΜΑ, ο κ. Νικηφόρος, αναφέρει ότι η ΠΑΣΠ είναι επιφορτισμένη από το τελευταίο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ να συνοδεύει το αιματοβαμμένο σύμβολο στην πορεία για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών το 1973 ενάντια στη δικτατορία. «Η σημαία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα ή παράταξη. Βρίσκεται κάθε χρόνο στην κεφαλή της πορείας για να ενώνει τον ελληνικό λαό και να του υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία, η Κοινωνική Δικαιοσύνη και η Εθνική Κυριαρχία είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Διαχρονικά την έχουν συνοδέψει αγωνιστές κάθε γενιάς και αυτό ευελπιστώ να γίνεται και στο μέλλον», επισημαίνει.

Ωστόσο, η εικόνα ότι η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ είναι υπεύθυνη για τη σημαία, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικά γραφείο σπουδάζουσας μιας και ο Μιχάλης Νικηφόρος ξεκαθάρισε στο ΒΗΜΑ ότι έχει αποχωρήσει από τη θέση ευθύνης εδώ και πολλά χρονιά, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσον η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ εξακολουθεί να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη ως προς την προστασία της σημαίας. Τη στιγμή δε, που μέλη της ανήκουν και σε διαφορετικά κόμματα, «θολώνει» ακόμη περισσότερο το τοπίο για το ποιος είναι υπεύθυνος για το ιστορικό αυτό κειμήλιο. Ένα κειμήλιο που προστάτευε για δεκαετίες η σπουδάζουσα νεολαία του ΠαΣοΚ και τα τελευταία χρόνια δείχνει πως την κρατούν, με ευθύνη της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, και χέρια που στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Δημοκρατίας.