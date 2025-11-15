Την 15η Νοεμβρίου του 1973 μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, ο αναβρασμός που είχε ήδη ξεκινήσει από τις 13 Νοεμβρίου έχει πάρει διαστάσεις φοιτητικής εξέγερσης.

Χιλιάδες φοιτητές και σπουδαστές από πολλές σχολές, και στο πλευρό τους χιλιάδες πολίτες και σωματεία διαδηλώνουν ανοιχτά κατά της Χούντας ζητώντας Ελευθερία και Δημοκρατία.

Το 1973, κατά τη διάρκεια του οποίου η Χούντα των Συνταγματαρχών διανύει τον έκτο χρόνο ζωής της, σφύζει από κοινωνικές εντάσεις.

Η Κατάληψη της Νομικής, τον Φεβρουάριο, και η απόπειρα αντιχουντικού Κινήματος από τον Ναυτικό, τον Μάιο, είναι ορισμένα από τα γεγονότα που δείχνουν ότι το ποτήρι έχει ξεχειλίσει και ο ελληνικός λαός εναντιώνεται στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών με τρόπο όλο και πιο σαφή.

Το καλοκαίρι του ΄73 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος ύστερα από νόθο δημοψήφισμα και την κατάργηση της μοναρχίας τον Ιούνιο – Ιούλιο αναλαμβάνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς όμως φυσικά να υφίσταται στην Ελλάδα καμία δημοκρατία.

Οι εξουσίες όλες βρίσκονται στα χέρια του Γιώργου Παπαδόπουλου και κάποιες κινήσεις φιλελευθεροποίησης που κάνει μέσω του διορισμού της κυβέρνησης Μαρκεζίνη θεωρήθηκαν από την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου ως ανεπαρκείς και προσχηματικές.

Η κηδεία του Γεώργιου Παπανδρέου, του «Γέρου της Δημοκρατίας» στις 4 Νοεμβρίου εξελίσσεται σε πολυπληθή αντιδικτατορική διαδήλωση που θα οδηγήσει και σε συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομίας.

Στις 14 Νοεμβρίου 1973 ξεκινά η κατάληψη του Πολυτεχνείου, με τους φοιτητές να καταλαμβάνουν το προαύλιο της σχολής και τα πεζοδρόμια της οδού Πατησίων και αποφασίζουν την επ’ αόριστον παραμονή τους…

Η Δικτατορία σύντομα θα αντιληφθεί ότι έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης και αποφασίζει να απομονώσει την περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο και να εξαναγκάσει τους καταληψίες φοιτητές να εκκενώσουν το κτίριο.

«ΤΟ ΒΗΜΑ» της 16ης Νοεμβρίου γράφει:

«Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου συνήλθε χθες το μεσημέρι στο Γουδί (σε κτίριο του Ιδρύματος) και με απόφασή της απέκλεισε “πάσαν επέμβασιν της αστυνομίας”. Στην αιτιολογία της αποφάσεώς της η Σύγκλητος αναφέρει ότι τυχόν επέμβαση της αστυνομίας θα αποτελούσε κατάλυση του ασύλου του Ιδρύματος και ενδεχόμενη δημιουργία αιματηρών επεισοδίων».

Καθώς οι ώρες κυλούν η ένταση όλο και αυξάνεται και ο κλοιός γύρω από τους διαδηλωτές όλο και στενεύει.

Το δράμα της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου κορυφώνεται.